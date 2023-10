WTF mode : Pourquoi Prada va créer des tenues d’astronautes ? L’espace, nouvelle frontière du luxe

Prada s’associe à la société spatiale Axiom Space pour créer des combinaisons spatiales de la mission Artemis III de la NASA en 2025. De quoi confirmer la façon dont le tourisme spatial pour les ultra-riches devient déjà un nouveau créneau pour le secteur du luxe.

Prada s’associe à la société spatiale commerciale Axiom Space pour concevoir les combinaisons spatiales de la mission Artemis III de la NASA en 2025. Ce sera le premier atterrissage lunaire en équipage depuis 1972. Et surtout la première fois qu’une femme atterrira sur la lune. Ce sera Christina Hammock Koch (rappelons au passage qu’en 2019, la Nasa voulait envoyer une équipe féminine dans l’espace, mais a dû finalement les remplacer par des hommes, fautes d’avoir des combinaisons spatiales à la bonne taille…).

Prada va aider à concevoir une combinaison spatiale pour le programme Artemis

Pour l’occasion, les équipes de Prada travaillent avec celles d’Axiom Space pour rechercher et développer des matériaux adaptés à un espace de mission et à l’environnement lunaire, rapporte Vogue Business. Lorenzo Bertelli, directeur marketing du groupe Prada qui se prépare à reprendre l’entreprise de ses parents, Miuccia Prada et Patrizio Bertelli, a déclaré via communiqué de presse :

« La philosophie constamment avant-gardiste de Prada pour l’humanité s’est élargie à [un] désir d’aventure et de braver de nouveaux horizons : l’espace. Nos décennies d’expérimentation, de technologie de pointe et de savoir-faire en matière de conception […] seront désormais appliquées à la conception d’une combinaison spatiale pour le programme Artemis. C’est une véritable célébration du pouvoir de la créativité humaine et de l’innovation pour faire progresser la civilisation. »

L’espace, nouvelle frontière du luxe et ses client·e·s ultra-riches

Ainsi, de la simple inspiration pour des créateurs phares des années 1960 comme André Courrèges, Paco Rabanne ou encore Pierre Cardin, voilà que des maisons s’associent directement à la conquête spatiale. Alors que le tourisme spatial pourrait bientôt devenir un nouveau loisir d’ultra-riches, des acteurs du luxe commencent donc à s’y positionner. Pendant qu’Elon Musk et Jeff Bezos se font la guerre sur ce créneau, la compagnie Virgin Galactic a transporté en août 2023 le premier équipage de touristes au-delà de la courbure de la Terre, avec des billets entre 250 000 et 450 000 dollars, remarque ainsi Vogue Business.

Comme ce domaine nécessite beaucoup de technicité, de précision, de recherche et d’innovation, cela peut intéresser l’industrie de la mode pour réfléchir à des vêtements toujours plus performants et inspirer confiance au grand public sur leur savoir-faire. Si Prada sait habiller des astronautes dans l’espace, alors pourquoi pas sur Terre. La combinaison spatiale AxEMU d’Axiom Space en collab’ avec Prada s’avère donc révélatrice de la façon dont l’espace s’affirme déjà comme un futur du luxe.