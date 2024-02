Pour le musical du Diable s’habille en Prada, Vanessa Williams sera Miranda Priestly

The Devil Wears Prada sera joué en version musicale à partir de juillet 2024, sur une musique d’Elton John, avec Jerry Mitchell à la mise en scène et aux chorégraphies. Et c’est Vanessa Williams, inoubliable dans Ugly Betty et Desperate Housewives, mais aussi rodée par Broadway, qui jouera Miranda Priestly. Mais qui remplacera Anne Hathaway dans le rôle d’Andrea Sachs ?

Vous connaissez certainement l’adaptation cinéma du livre The Devil Wears Prada de Lauren Weisberger, publié en 2003 ? Réalisée par David Frankel, avec Meryl Streep en Miranda Priestly et Anne Hathaway en Andrea Sachs ? Eh bien, c’est au tour d’une version musicale d’entrer en scène ! Annoncé en grandes pompes en septembre 2023, le projet se précise enfin, puisqu’on connaît désormais l’interprète de Miranda Priestly. Et c’est Vanessa Williams qui campera donc le rôle de l’intraitable rédactrice en chef du magazine de mode Runway. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle était déjà taillée pour le rôle.

Pourquoi Vanessa Williams fera une excellente Miranda Priestly dans le musical The Devil Wears Prada ?

En effet, Vanessa Williams regorge de qualifications : actrice, chanteuse, productrice et mannequin états-unienne, aussi à l’aise devant des caméras que sur des planches. Née en 1963, elle est devenue la première afro-américaine à devenir Miss America en 1984, ce qui lance sa carrière musicale (alors qu’elle avait déjà étudié le piano, les cruivres, dont le cor d’harmonie si compliqué à maîtriser) dès la fin des années 1980, mais aussi audiovisuelle à partir des années 1990. Plus récemment, le grand public l’a retenue dans le rôle de Renee Perry au sein de la série Desperate Housewives de 2010 à 2013. Mais c’est surtout son personnage de Wilhelmina Slater dans la série Ugly Betty à partir de 2006 qui l’a préparée à jouer Miranda Priestly dans le musical The Devil Wears Prada.

Wilhelmina Slater est un personnage de femme à l’aube de la cinquantaine qui a studieusement gravi les échelons au sein d’un magazine, baptisé Mode, après avoir été assistante de la rédactrice en chef, puis directrice de la création, avant de plafonner au rôle de directrice artistique. Le poste de rédactrice en chef qui lui était pourtant promis lui passe sous le nez car son patron (un homme, bien sûr), décide au dernier moment de le filer à son fils, Daniel Meade. Ce nepo baby engage alors une nouvelle assistante : Betty Suarez (personnage qui donne son nom à la série et dont on suit les aventures selon sa perspective). À l’image du Diable s’habille en Prada, Ugly Betty présente donc un univers où des femmes évoluent dans un magazine féminin plein de jeux de pouvoirs, d’influences, et de faux-semblants. Et où leurs rivalités féminines sont exacerbées par des hommes qui en tirent toujours profit.

Outre ce rôle de Wilhelmina Slater dans la série Ugly Betty qui ressemble beaucoup à celui de Miranda Priestly, Vanessa Williams a aussi l’habitude des planches de Broadway. Et ce, dès 1994, où elle campe plusieurs personnages, dont le premier rôle dans Le Baiser de la femme araignée qui lui vaut beaucoup de critiques élogieuses. En parallèle de ses carrières dans le cinéma et dans des séries, elle se refait remarquer à Broadway en 2010 dans le spectacle musicale Soundheim on Soudheim, ou encore en 2014 avec After Midnight. Bref, elle regorge d’expertise pour incarner avec maestria ce rôle culte de Miranda Priestly dans la version musicale de The Devil Wears Prada !

Où et quand sort le musical The Devil Wears Prada et qui en fait la musique ?

Rappelons enfin que ce nouveau spectacle sera présenté en avant-première au Theatre Royal Plymouth en juillet 2024, avant son exploitation au Dominion Theatre de Londres à partir d’octobre. Elton John en signe la musique, Shaina Taub les paroles, Kate Wetherhead le livret, et Jerry Mitchell (Kinky Boots, Legally Blonde, Pretty Woman, Hairspray) la mise en scène et les chorégraphies. Ça s’annonce donc bien plus groundbreaking qu’un imprimé floral pour le printemps.

Why is no one ready?



