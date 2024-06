Jean Paul Gaultier expose sa mode taillée pour le cinéma, à Lacoste

En partenariat avec la Cinémathèqiue française, une rétrospective s’attache aux liens entre le cinéma et le grand couturier Jean Paul Gaultier au SCAD Fash Museum and Film, dans la ville de Lacoste (dans le Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Jean Paul Gaultier est bien plus que le couturier aux marinières. Outre l’univers maritime, il s’est aussi beaucoup inspiré du cinéma.

Les liaisons heureuses entre mode et cinéma de Jean Paul Gaultier s’exposent à Lacoste

En témoignent une robe de Greta Garbo dans La Reine Christine de Rouben Mamoulian (1933), les corsets en métal de Jane Fonda dans Barbarella de Roger Vadim (1968), ou encore la tenue des Droogs dans Orange Mécanique de Kubrick (1971). Il a aussi signer certains costumes de grands films comme Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant (1989) de Peter Greenaway, Kika (1993) de Pedro Almodóvar, La Cité des enfants perdus (1995) de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Et bien sûr Le Cinquième Élément de Luc Besson (accusé par plusieurs femmes de violences sexistes et sexuelles). C’est pour souligner ces liaisons heureuses entre sa mode et le cinéma que la SCAD Fash Lacoste propose une rétrospective événement.

Organisée sous sa direction artistique, l’exposition « CinéMode par Jean Paul Gaultier » propose une histoire croisée du cinéma et de la mode. Co-organisée par La Cinémathèque française et la Fondation Caixa, elle se tient au sein de SCAD LAcoste, l’antenne française fondée en 2002 de l’une des meilleures universités d’art, de mode et de design américaines. Nichée au cœur du Luberon, SCAD Lacoste propose ainsi au grand public une exposition pouvant séduire aussi bien les cinéphiles que les amateur·ice·s de mode !

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !