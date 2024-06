Jeanne Friot x Tinder : la collab’ mode pour s’aimer plus fort, au profit de SOS Homophobie

La créatrice française Jeanne Friot a profité de son défilé printemps-été 2025 présenté à Paris ce 19 juin pour présenter sa collab’ avec Tinder au profit de SOS Homophobie. En plein mois des fiertés, alors que les attaques LGBTphobes se multiplient, ces 4 pièces qui célèbrent les amours queers et financent la défense des droits de cette communauté tranchent avec cette fashion week aussi médiatisée que dépolitisée.

Foutre la frousse aux accros aux normes binaires cis-hétéros, c’est l’avantage collatéral du travail de Jeanne Friot depuis ses débuts en 2020. La jeune créatrice française vient de présenter sa nouvelle collection printemps-été 2025, toujours non-genrée et upcyclée, dans le cadre de la fashion week homme de Paris. On y retrouve évidemment les éléments qui fondent son succès, c’est-à-dire un style libre, frondeur, piqués de codes punks et brutalistes, mais aussi de savoir-faire couture. Plus surprenant, c’était aussi l’occasion pour la designer de présenter une collab’ inattendue avec le géant mondial du dating Tinder.

https://www.instagram.com/jeannefriot/reel/C8ZohiuNPVb/

La collab’ Jeanne Friot x Tinder au profit de SOS Homophobie

Habituée à créer des pièces à messages célébrant l’amour sous toutes ses formes, au-delà des normes cis-hétéropatriarcales, Jeanne Friot s’y remet cette fois avec Tinder. En résulte une collection capsule de 4 pièces : un t-shirt, une casquette, des boucles d’oreille, ainsi qu’une robe couture (seule cette dernière ne sera pas commercialisée). Chacune incarne à sa façon le message de « Love Louder » (s’aimer plus fort), que ce soit sous forme de slogan écrit blanc sur noir, ou sous forme de cœurs en métal, devenant carrément une cotte de mailles pour la pièce maîtresse façon armure d’amour. Le tout produit de façon responsable en France et mis en vente depuis le défilé, donc ce 19 juin 2024.

Hormis la robe armure, les autres pièces de la collab’ Jeanne Friot x Tinder (les boucles d’oreille, la casquette, et le t-shirt) sont disponibles sur l’eshop de la marque de la jeune créatrice française.

Ouvertement queer et lesbienne, Jeanne Friot n’a de cesse de célébrer les identités et les amours LGBT+, et se joint donc à Tinder pour porter ce message à plus grande échelle. Surtout que 10 % des revenus de cette collaboration seront reversées à l’association SOS Homophobie, qui lutte au quotidien contre la haine envers la communauté queer et pour l’égalité. La robe armure d’amour sera carrément offerte et mise à disposition de l’association pour récolter des fonds additionnels.

En plein mois des fiertés, alors que les droits des personnes trans en particulier sont instrumentalisés et attaqués à des fins électoralistes à l’aube des législatives, on peut donc se réjouir d’une telle collab’ engagée au sein de fashion weeks généralement aussi médiatisées que dépolitisées. Aujourd’hui et pour toujours, bravo les lesbiennes !

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !