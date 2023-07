Peut-on encadrer la mode sans en brider la créativité ? Jeanne Friot et Yann Rivoallan dans le JT Mode

JT Mode, le 19 juillet 2023, de 19h à 21h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, où l’on reçoit le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin Yann Rivoallan et la créatrice de mode queer et éco-responsable Jeanne Friot.

Camaïeu, Cop.Copine, San Marina, Kookaï, Go Sport, Gap, et maintenant Jennyfer… Pourquoi la mode milieu de gamme semble s’effondrer aujourd’hui en France ? Outre les acteurs historiques de la fast fashion Zara, H&M ou encore Asos, des géants de l’ultra fast fashion comme Boohoo (PrettyLittleThing), Primark et surtout SHEIN y sont clairement pour quelque chose. Alors que l’industrie de la mode se polarise entre des marques low cost façon rouleau compresseur des droits sociaux et environnementaux d’un côté, et des maisons de luxe de l’autre, que peuvent y faire de jeunes designers engagés (qui dépendent plutôt de la Fédération de la haute couture et de la mode) ? Quel rôle peut y jouer la Fédération française du prêt-à-porter féminin ? Peut-on vraiment encadrer la mode sans en brider la créativité ? On se pose ces questions lors du prochain JT Mode, le 19 juillet 2023, de 19h à 21h, sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, où l’on reçoit le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin Yann Rivoallan et la créatrice de mode engagée Jeanne Friot.

Jeanne Friot et Yann Rivoallan, invités du JT Mode du 19 juillet 2023

Qui est Jeanne Friot, créatrice de mode queer et et éco-responsable

Diplômée de l’École supérieure des arts appliqués Duperré et de l’Institut Français de la Mode, passée par APC, Maison Kitsuné, Wanda Nylon et Balenciaga, la créatrice fière d’être lesbienne Jeanne Friot conçoit depuis 2020 des collections en son nom propre. Depuis La Caserne (le plus grand accélérateur de transition écologique dédié à la filière mode et luxe en Europe) à Paris, elle crée des vêtements et accessoires non-genrés, éco-responsables, made in France, à la fois créatifs et engagés. Vous avez peut-être vu passer certaines de ses pièces devenues cultes comme son t-shirt « If you are not angry you are not paying attention » dont les bénéfices allaient au National Network of Abortions Funds (NNAF) ou son jean upcyclé de plumes d’autruche peintes à la main.

Qui est Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin ?

Diplômé de l’ESCP et entrepreneur accompli, Yann Rivoallan, 49 ans, évolue dans la mode et le digital depuis 20 ans. Passionné de photo, il commence sa carrière d’entrepreneur en fondant une agence de photographes pendant ses études. Cette expérience lui fait découvrir l’univers de la mode, qu’il ne va plus quitter. Geek depuis que ses parents lui ont offert un IBM PC 5155 en 1983, il co-créé en 2008 l’agence The Oz (CA 50M, 70 collaborateurs). The Oz propose alors une offre inédite de délégation e-commerce pour accompagner les marques dans leurs défis d’omnicanalité et de digitalisation. En 2022, à la recherche de nouveaux challenges, et afin de répondre aux mutations digitales, il lance la société Everywhere Anytime, une école de formation dédiée à la Transformation numérique. Depuis juin 2022, Yann Rivoallan s’affirme comme le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin pour un mandat de trois ans.

