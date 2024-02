Pour Denis Villeneuve (Dune), le manque de créativité et la finance tuent le cinéma aujourd’hui

À la veille de la sortie du très attendu Dune 2, le réalisateur de Blade Runner 2024, Premier Contact et Dune a confié que l’industrie du cinéma traversait une crise. Et pour cause : selon lui, la créativité des cinéastes a laissé place à l’obsession de considérations économiques.

C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Le 28 février, Denis Villeneuve dévoilera Dune 2, avec Timothée Chalamet et Zendaya. En pleine promotion du film, le réalisateur canadien en a profité pour partager ses préoccupations à propos de l’état de l’industrie du cinéma aujourd’hui.

Vous avez l’impression de ne pas avoir vu de bon film au cinéma ces derniers mois, voire même ces dernières années ? Denis Villeneuve aussi. Dans un entretien pour le Time publié le 31 janvier, le cinéaste canadien a dévoilé son état des lieux de l’industrie contemporaine, et le constat est peu reluisant. Selon le réalisateur, plusieurs facteurs rongent la créativité des cinéastes. Villeneuve a ainsi analysé :

« Nous vivons une époque très conservatrice, dans laquelle la créativité est limitée. Tout tourne autour de Wall Street. Ce qui sauvera le cinéma, c’est la liberté et la prise de risques. Et on sent que le public est excité lorsqu’il voit quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant.