Halle Bailey révèle souffrir d’une « dépression du post-partum très sévère »

Depuis la naissance de son premier enfant en décembre 2023, l’actrice et chanteuse américaine Halle Bailey affirme souffrir d’une grande dépression du post-partum.

« La seule chose qui a été difficile pour moi, c’est de me sentir normale dans mon corps ». C’est avec ces mots que la chanteuse et actrice Halle Bailey a décrit son parcours post-partum. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Snapchat, celle qui a pris les traits de La Petite Sirène est revenue sur sa maternité, elle qui a accueilli son premier enfant, Halo, en décembre 2023.

« Il m’est difficile d’être séparée de mon bébé pendant plus de 30 minutes d’affilée »

Si l’artiste de 24 ans considère l’arrivée de son fils comme « un miracle », elle s’est livrée à cœur ouvert auprès de ses fans, et a révélé faire une dépression post-partum sévère.

« Je voulais juste parler un peu de mon parcours post-partum en tant que nouvelle maman. Je fais une dépression du post-partum sévère, très sévère, et je ne sais pas si de nouvelles mamans peuvent comprendre, mais j’en suis au point où c’est vraiment grave, et il m’est difficile d’être séparée de mon bébé pendant plus de 30 minutes d’affilée, avant de commencer à paniquer. » Halle Bailey.

Elle a poursuivi : « Avant d’avoir un enfant, j’entendais les gens parler du post-partum, cela rentrait en quelque sorte par une oreille et sortait par l’autre ». Elle affirme ne pas avoir réalisé à quel point ce syndrome, qui touche en moyenne près de la moitié des jeunes mères selon une étude, était grave.

« En le parcourant, vous avez presque l’impression de nager dans cet océan qui ressemble aux plus grosses vagues que vous ayez jamais ressenties et que vous essayez de ne pas vous noyer », affirme-t-elle dans sa story Snapchat, avant de continuer : « La seule chose qui a été difficile pour moi, c’est de me sentir normale dans mon corps. Je me sens comme une personne complètement différente lorsque je me regarde dans le miroir. J’ai juste l’impression d’être dans un tout nouveau corps et je ne sais pas qui je suis », a-t-elle ajouté.

Heureusement, Halle Bailey affirme pouvoir compter sur le soutien de son compagnon, le rappeur DDG. « Vous savez tous que Halo a le papa le plus incroyable du monde. Il est tout simplement le père parfait pour lui. Il l’aime tellement, il est tellement présent. Et je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure personne avec qui avoir un bébé en raison de sa présence et de son désir d’être dans sa vie », a-t-elle conclu.

