Voici les 3 objets les plus sales de votre cuisine

Vous pensiez que vos WC étaient l’endroit le plus sale de votre maison ? Il y a une pièce de la maison qui les surpasse. C’est la cuisine.

Votre maison ne manque pas de coins sales, à commencer par la cuisine. Les éponges, l’évier, les torchons, les essuie-tout, les planches à découper et le réfrigérateur composent ce palmarès peu reluisant.

Et parmi eux, les plus sales sont les éponges, les torchons et les planches à découper qui présentent un risque de contamination plus élevé, car ils ont une exposition accrue aux bactéries, explique Trevor Craig, expert en sécurité alimentaire interrogé par le site Well+Good.

Éponge // Source : Pexels

L’éponge est l’objet plus sale

« Pour moi, l’éponge est certainement la plus sale. Elle reste humide et contient probablement des particules de nourriture, ce qui est exactement ce dont les bactéries ont besoin pour se développer et se multiplier », souligne Trevor Craig.

Il ajoute : « Ce sont tous des ustensiles qui touchent beaucoup d’espaces ou qui sont touchés par des personnes et qui ne sont pas nettoyés aussi souvent qu’ils devraient l’être ».

De plus, le spécialiste souligne que plus vous utilisez ces ustensiles et plus ils sont à même de présenter un risque de contamination, en raison d’un contact physique accru avec les aliments. Pas correctement nettoyés, ils offrent un environnement idéal pour la propagation des bactéries. Idéalement, il faudrait renouveler ses éponges chaque semaine.

Les gestes pour éviter les contaminations

Concernant le réfrigérateur et les poignées de porte, on les utilise souvent, ce qui représente une vulnérabilité accrue à la contamination. Comment limiter ces contaminations ? Il suffit de désinfecter régulièrement vote espace de travail, de faire attention aux aliments que vous touchez, d’avoir toujours à portée de main des outils de nettoyage et enfin d’éviter les contaminations croisées lorsque l’on passe d’un aliment à l’autre. Le vinaigre blanc est un désinfectant très efficace.