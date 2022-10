Ce produit d’entretien permet de faire tenir son vernis à ongles plus longtemps

Star des produits ménagers, le vinaigre blanc peut être utilisé de 1001 façons différentes, et il est même à la base de nombreuses astuces beauté ! Découvrez comment il peut aider le vernis à ongles à tenir plus longtemps.

Qu’y a-t-il de plus rageant que de découvrir un éclat sur son vernis à ongles, quelques heures à peine après l’avoir posé ? Si les laques classiques ont une durée de vie très limitée (entre trois et six jours en fonction des marques), les astuces ne manquent pas pour essayer de grappiller quelques dizaines d’heures supplémentaires. Et parfois, elles ne coulent pas de source ! C’est notamment le cas de cette recette de grand-mère qui implique l’utilisation d’un produit ménager qu’on ne présente plus : le vinaigre blanc.

© Tansu Topuzoglu

Prolonger la tenue de son vernis à ongles grâce au vinaigre blanc

Pour maximiser la tenue du vernis, les professionnels de l’onglerie conseillent traditionnellement de commencer par l’application d’une base, de poser la couleur en deux couches fines, puis de terminer sa manucure avec un top coat.

Si ces étapes sont essentielles pour espérer conserver de jolis ongles plusieurs jours d’affilée, il ne faut pas non plus négliger la phase de préparation. Pour ce faire, les manucures utilisent un cleaner, un produit professionnel qui permet de retirer toutes les traces de gras qui pourraient empêcher la laque de bien adhérer. Et c’est là que le vinaigre blanc entre en scène !

Avant de sortir votre flacon de base coat, imbibez un disque de coton ou un carré lavable de vinaigre blanc, et nettoyez vos ongles. Grâce à son pouvoir dégraissant, le vinaigre va avoir le même effet que le cleaner, et il va permettre au vernis de tenir plus longtemps. Ça vaut le coup d’essayer, non ?

Crédit photo image de Une : cottonbro sur Pexels