Pour la première fois, la planète a connu un réchauffement climatique de +1,5°C pendant 12 mois consécutifs

Une grande première, alors que la planète vient d’enregistrer le mois de janvier le plus chaud de son histoire selon l’observatoire européenne Copernicus.

C’est un bien triste record. Ce jeudi 8 février, l’observatoire européen Copernicus a révélé un chiffre alarmant : pour la première fois, la température mondiale a dépassé une température de 1,52°C plus élevée que les niveaux préindustriels sur 12 mois consécutifs, de février 2023 à janvier 2024.

Les climatologues attribuent ce réchauffement aux effets des émissions humaines de combustibles fossiles, ainsi qu’au gaz à effet de serre jouent un rôle bien plus important ce phénomène climatique.

Le climat actuel s’est déjà réchauffé d’environ 1,2°C par rapport à 1850-1900. Au rythme actuel d’émissions, le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) prévoit que le seuil de 1,5°C a une chance sur deux d’être atteint en moyenne dès les années 2030-2035.

Et pour cause, le mois de janvier 2024 a été le plus chaud de l’Histoire jamais enregistré, avec une température d’en moyenne 13,14°C, en hausse de 1,66°C par rapport à la fin des années 1800, soit avant l’ère préindustrielle. Un record mensuel battu pour le huitième mois consécutif, soit depuis juin dernier.

Par ailleurs, selon l’Organisation météorologique mondiale et l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), il y a une chance sur trois que l’année 2024 soit plus chaude que 2023, et 99% de chances qu’elle se classe parmi les cinq années les plus chaudes de l’Histoire.

