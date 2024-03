SHEIN, Primark, et autres marques d’ultra fast fashion, bientôt pénalisées par le gouvernement ?

Le gouvernement veut soutenir la proposition de loi visant à pénaliser financièrement la fast fashion et à interdire qu’elle puisse faire de la pubcilité, a affirmé le ministre de la Transition écologique, le 4 mars 2024.

Si la mode milieu de gamme à la française s’effondre en France, c’est au grand bénéfice de la fast fashion (comme H&M et Zara) et surtout de l’ultra fast fashion (comme Shein, Primark, ou encore PrettyLittleThing). Ces enseignes ont des pratiques marketing particulièrement offensives, notamment à grands renforts de publicité, en plus de renouveler leurs collections toujours plus vite. C’est pourquoi beaucoup d’acteurices de la mode durable plaident pour pénaliser l’ultra fast fashion. Alors que se tient la Paris Fashion Week, le gouvernement a tenu un événement réunissant plusieurs professionnel·le·s du secteur pour en discuter le 4 mars 2024.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À lire aussi : Qu’est-ce que la fast fashion ? Définition, conséquences sociales et environnementales

Pénaliser financièrement la fast fashion : une proposition de loi d’Anne-Cécile Violland

Christophe Béchu, actuel Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, y a fait une déclaration allant dans le sens d’une mode plus durable en France, d’après l’AFP qui a tweeté le même jour :

« Le gouvernement va soutenir la proposition de loi » visant à pénaliser financièrement la « fast fashion » et à interdire la publicité de ces enseignes, a affirmé le ministre de la Transition écologique lors d’un évènement à Paris réunissant des acteurs de la mode durable #AFP »

C’est la députée Anne-Cécile Violland (la 5ᵉ circonscription de la Haute-Savoie sous l’étiquette de la coalition Ensemble / Horizons) qui porte cette proposition de loi qui sera défendue le 14 mars 2024. Elle vise les enseignes et site d’e-commerce d’ultra fast fashion qui proposeraient une trop grande quantité de vêtements, souvent à bas prix et de piètre qualité. Une modulation de l’écocontribution versée par les sociétés en fonction de leur impact environnemental est également envisagé pour réduire l’écart de prix entre les produits d’ultra fast fashion et ceux de filières plus vertueuses.

@madmoizellecom Julia Faure nous explique la montée de l’ultra fast-fashion et ses conséquences sur les marques milieu de gamme en France 🔎 madmoizelle jtmode ecoresponsable fashiontiktok fyp pourtoi tiktokfrance mode ethique edutok ♬ son original – Madmoizelle – Madmoizelle Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !