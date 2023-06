Après AliExpress, Wish, et SHEIN, Temu débarque en Europe, et risque de faire des ravages

Vous commenciez à bien connaître les géants chinois AliExpress et Wish. Voilà qu’un autre mastodonte, Pinduoduo, débarque en Europe et en France, sous le nom de Temu, histoire de rivaliser aussi bien avec Amazon que SHEIN.

Au rayon des sites et applications chinoises de shopping à petit prix trônent déjà SHEIN, AliExpress ou encore Wish. Un autre géant cartonne là-bas, Pinduoduo (PDD pour les intimes a été fondée en 2015), et débarque maintenant en Europe sous le nom de Temu.

À peine ouvert en France, Temu propose déjà -90 %…

Pourquoi le géant du shopping en ligne chinois Temu risque de cartonner en Occident

Déjà lancée aux États-Unis, la plateforme Temu fonctionne très bien, avec plus de 50 millions de téléchargements et 17 millions d’utilisateurs actifs depuis son lancement en septembre 2022. Et ce, grâce à son marketing agressif, évidemment, ses pubs sur Facebook et Instagram, et surtout l’expérience shopping qui se veut la plus ludique possible et se vit donc comme un jeu vidéo. Plus vous jouez aux mini-jeux sur le site, plus vous gagnez de bons de réduction, ce qui donne envie d’y retourner encore et encore, et de consommer toujours plus. Cette gamification invite aussi à beaucoup de partages sur les réseaux sociaux afin d’obtenir des récompenses supplémentaires : de quoi entretenir la viralité de Temu.

Fraîchement lancé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, et maintenant en France, Temu pourrait donc faire de nouveaux adeptes, et donc encore plus de ravages pour l’humain et la planète.

Dans un article de mai 2023, le média Wired enquêtait sur le succès affolant de la plateforme capable de proposer 8 pinceaux de maquillage pour moins d’1 dollar, avec livraison internationale offerte, 10 paires de chaussettes pour moins de 4 dollars, ou encore 6 baumes à lèvres pour moins de 1 dollar. Tout part de Guangzhou, en Chine qui subventionne largement le Fret pour atteint des frais d’expédition dérisoires. Ces prix incroyablement bas servent à pénétrer ces nouveaux marchés occidentaux, quitte pour l’entreprise à perdre de l’argent dans l’acquisition de nouveaux clients au début (environ 30 dollars par commande étatsunienne, a calculé Wired), mais pour mieux tenter de les fidéliser sur le long terme. Temu a même payé 14 millions de dollars pour deux créneaux de 30 secondes de pubs lors du Super Bowl en février 2023. Signe que l’entreprise est prête à miser gros pour conquérir l’Occident.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.