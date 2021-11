(Encore) épinglé par la répression des fraudes, Wish va être déréférencé quasi partout

Proposant trop de produits non-conformes, voire dangereux, aux yeux des autorités de répression des fraudes en France, Wish va disparaître des applis comme Facebook et moteurs de recherche comme Google, même si son site restera actif.

Vous avez déjà commandé sur Wish ? Les pubs farfelues de cette plateforme marchande pullulent sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Les produits proposés présentent des prix hallucinants de bassesse. Au point que cela a fini par attirer l’attention de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

La DGCCRF alarmé par des produits non-conformes, voire dangereux sur Wish

Après avoir étudié ce que Wish propose, cette autorité française de la répression des fraudes a exigé son déréférencement des grands moteurs de recherche et des magasins d’application. Si on le souhaite, on pourra toujours accéder au site en tapant son adresse url directement.

La raison ? Trop de produits inquiétants. La DGCCRF a analysé 140 produits vendus sur Wish. Parmi eux, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux. Même constat pour 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets. La DGCCRF a beau avoir demandé le retrait des produits dangereux de la plateforme, ils y réapparaissaient rapidement sous un autre nom.

Wish et ses arnaques en ligne s’évanouissent

Capture d’écran des résultats de recherche pour « épilateur » sur Wish, le 24 novembre 2021.

Ce n’est pas la première fois que la plateforme se voit épinglée par les services de répression des fraudes. En novembre 2020, on lui avait reproché de faire des réductions de prix trompeuses, rappelle ainsi Le Figaro avec l’AFP, dans un article publié le 23 novembre 2021. Fondée en 2010, l’entreprise revendique près de 100 millions d’utilisateurs actifs, et se voit coté en Bourse à Wall Street depuis décembre 2020. Mais peut-être que cette tache de trop va mettre du temps à s’évanouir…

Crédit photo de Une : Capture d’écran du site de Wish.