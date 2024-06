Entre les fausses annonces de logements et les sites frauduleux, les escroqueries pullulent sur Internet à l’approche des vacances estivales.

Alors que la période estivale arrive à grand pas, la recherche de destinations de vacances également. Et son lot de mauvaises affaires, voire arnaques aussi. Pour l’occasion, la société McAfee, qui propose des logiciels antivirus, a publié une étude nommée « Vacances d’été en toute sécurité » afin de mettre en garde les internautes sur les risques d’arnaques lors des réservations, a repéré Le Figaro.

Car selon cette enquête, 31% des personnes interrogées, soit près d’un tiers, a déjà été victime d’une escroquerie liée à un voyage lors de la réservation. Près d’un quart d’entre elles a perdu 1000 euros ou plus sur une seule et même escroquerie.

Deux destinations françaises dans les plus touchées par les escroqueries

Ainsi, certaines destinations sont particulièrement ciblées, à commencer par les plus prisées, note une seconde étude cette fois-ci réalisée par les chercheurs de McAfee Labs. Ainsi, Bangkok, capitale de la Thaïlande, figure en tête du classement des villes de vacances les plus touchées par les arnaques de réservation en ligne. C’est ensuite Marrakech au Maroc qui arrive en seconde place, qui est suivi par Lisbonne et Porto au Portugal, puis part Dubaï en cinquième place.

La France n’est pas en reste, puisque deux destinations figurent dans le top 10 de celles les plus touchées par les arnaques en ligne : Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en huitième position, ainsi qu’Ajaccio, en Corse en dixième position.

Parmi les fraudes les plus courantes, le paiement après avoir fourni ses informations bancaires sur un faux site, le clic sur un lien malveillant provenant d’une source inconnue, ou encore des photos manipulées de la destination de vacances. Plus d’une personne sur dix a déjà versé un acompte pour un logement qui n’existait pas, tandis que 7% déclarent avoir payé des activités à l’avance pour découvrir qu’elles étaient différentes de l’annonce.

