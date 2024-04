Où partir en vacances seule ? Voici LA meilleure destination voyage pour les femmes, selon Time Out

Envie de partir à l’aventure cet été, sac sur le dos, sans dépendre de personne ? Le média américain Time Out a sorti son classement des destinations les plus safe pour les voyageuses solo.

Le voyage en solitaire a le vent en poupe. Selon une étude de l’agence de voyage StudentUniverse parue en décembre dernier, 58 % des femmes issues de la génération Z se disent intéressées par l’idée de voyager seules à l’étranger.

Pour accompagner cet engouement, Time Out a donc révélé son classement des meilleures destinations où voyager solo en tant que femme, en s’appuyant sur des critères de sécurité et de praticité (le média privilégie par exemple les endroits où l’on trouve des sentiers de randonnée bien définis et où l’on rencontre facilement d’autres voyageurs ou des locaux accueillants).

Le Sri Lanka arrive en tête, suivi du Portugal

C’est donc le Sri Lanka qui truste la première position du classement, suivi par le Portugal. Ces deux destinations populaires sont l’assurance de rencontrer du monde et de profiter de paysages à couper le souffle, atteste le média américain.

En total, Time Out liste neuf destinations. Dans l’ordre : Sri Lanka, Portugal, République tchèque, Japon, Guatemala et Vietnam. À vos sacs à dos !

