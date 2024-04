Où partir cet été ? Voici LA destination européenne la moins chère (et elle fait rêver)

Selon les experts de Which ? Travel, les pays comme l’Espagne, la Grèce et l’Italie habituellement très onéreux en été, font partie des destinations de vacances les plus abordables cette année.

L’été arrive, et si vous souhaitez fuir les JO 2024 qui auront lieu à Paris et dans de nombreuses villes françaises, on a peut-être la solution. Les experts du média Which ? Travel ont analysé plus de 4 500 destinations encore disponibles à la réservation pour cet été. Ils ont ainsi adressé une liste des dix destinations les moins chères d’Europe proposant un forfait tout compris, c’est-à-dire vol et hôtel, comme l’a repéré Time Out.

La Grèce en tête de liste

Et les offres les plus avantageuses ne se situent peut-être pas celles que vous attendez, puisque le trio de tête se situe en Grèce. Le pays étant prisé par les touristes depuis maintenant plusieurs années, les prix ont gonflé. Mais néanmoins, la première place est occupée par la petite île de Kalymnos, pour un forfait à 987,50 € par personne. Elle est suivie par l’île Thassos, toujours en Grèce, où un séjour d’une semaine peut coûter 1 005 €, ainsi que par Lefkada, pour la somme de 1 090 €.

En quatrième position, direction l’Espagne, puisque la Costa Brava et ses immenses plages font office de destination abordable. Le prix du forfait vacances ici est d’environ 1 110 € par personne. L’Italie truste ensuite les cinquième et sixième positions, à commencer par la riviera vénitienne, avec un forfait vacances à 1 125 €, et la côte amalfitaine, pour la somme de 1 139 €, région généralement onéreuse, qui compte en fait quelques stations balnéaires discrètes telles que Minori et Maiori.

Dans le détail, les 10 destinations européennes les moins chères :

Kalymnos, Grèce : 987,50 €

Thassos, Grèce : 1 005 €

Lefkada, Grèce : 1 090 €

Costa Brava, Espagne : 1 110 €

Riviera vénitienne, Italie : 1 125 €

Côte amalfitaine, Italie : 1 139 €

Skopelos, Grèce : 1 148 €

Costa de la Luz, Espagne : 1 159 €

Campanie, Italie : 1 164 €

Malte : 1 173 €

