Violences psychologiques dans le couple : une association lance une campagne à destination des jeunes

En 2021, plus de 2 françaises de moins de 25 ans sur 10 déclaraient avoir déjà été victimes de violences de la part de leur partenaire ou d’un ex dans un sondage réalisé par En avant toutes.

Mercredi 13 décembre, l’association a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée « Ceci n’est pas un message d’amour ». Destinée aux (très) jeunes, celle-ci alerte sur l’emprise et les violences psychologiques dans le couple, notamment chez les adolescents.

À travers sa campagne, l’association entend apporter une écoute et un accompagnement aux jeunes femmes coincées dans une relation violente. Dans une vidéo publiée le 13 décembre, on voit le personnage de Laura se réveiller avec les messages de son compagnon. Ce qui semble au départ inoffensif (« bien dormi ? ») bascule rapidement dans une situation de contrôle étouffante (« Pourquoi tu ne réponds pas ? Tu es avec qui ? Tu n’es rien sans moi »).

Interrogée par franceinfo, Ynaée Benabe, directrice générale d’En avant toute(s), explique qu’il est essentiel de s’écouter pour identifier les signes avant-coureurs, qui peuvent aussi aboutir à des violences physiques et/ou sexuelles. En plus de mettre à mal la confiance en soi des victimes :

Quand les messages nous mettent mal à l’aise, ou quand on sent un sentiment d’oppression, ou quand on a l’impression d’étouffer, ou quand on trouve qu’il y a quelque chose de bizarre et qu’on ne sait pas exactement à quoi ça tient, c’est généralement le signe qu’il y a des violences. On a tendance à se dire qu’on en fait des tonnes, qu’on doit faire un effort ou qu’on est trop émotionnelle, alors qu’en fait, on est de bons détecteurs. Quand on se dit : ‘Je ne suis pas sûre que je peux faire ça’ ou ‘J’aimerais le faire mais en fait, non, parce qu’il va y avoir des répercussions’, c’est l’indicateur qu’on est face à quelqu’un de violent.

Ynaée Benabe pour franceInfo