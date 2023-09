Stéphane Plaza accusé de violences physiques et psychologiques par trois femmes dans Mediapart

Jeudi 21 septembre, Mediapart révèle les fruits d’une enquête menée sur plusieurs mois au sujet de l’animateur de M6, sacré « animateur préféré des Français » trois années de suite. Trois femmes se sont confiées sur les maltraitances physiques et psychologiques dont elles affirment avoir été victimes lorsqu’elles étaient en couple avec le présentateur.

« J’ai hurlé de douleur« . Dans Mediapart, trois anciennes compagnes de Stéphane Plaza racontent les faits de maltraitance physique et psychologique dont elles auraient été victimes de la part de l’animateur de M6. Ce dernier dénonce des « accusations fantaisistes ».

Humiliation et violences physiques

Les témoignages recueillis dénoncent des faits d’humiliation, de dénigrement, et de menace. À cela s’ajoute, pour deux des femmes interrogées, des agressions physiques.

La première, Jade*, a côtoyé l’animateur pendant plusieurs années. La jeune femme aurait subi plusieurs épisodes de violence : une fois, l’animateur attrape sa main et lui tord les doigts, provoquant une « fracture de l’annulaire avec arrachement osseux ». D’autres fois, il la plaque contre un mur, avec « son avant-bras en travers de sa gorge », ou lui assène un coup de poing à l’épaule, qui la fait tomber à la renverse.

Elle ne serait pas la seule à subir le courroux de l’animateur violent. En effet, ce dernier, qualifié affectueusement par la presse people de « Dom Juan » entretient, à la même époque, diverses relations stables avec des femmes à qui il promet fidélité, parfois même mariage.

Mais, là n’est pas le problème. Mediapart précise : « Qu’un homme, fût-il célèbre, multiplie les relations simultanées ne constitue pas en soi une information d’intérêt général : cela relève de sa vie privée. Le problème dénoncé par ces femmes à propos de Stéphane Plaza est différent : elles affirment que lorsqu’elles découvrent ses mensonges, il peut se montrer menaçant, voire physiquement violent ».

Éva* et Julia* en ont fait les frais. L’animateur mord la première à maintes reprises, et la menace de mort : « Il était parfois très agressif, il me disait que s’il me voyait avec quelqu’un, il me tuerait ». Il intimide la seconde avec une fourchette dans un restaurant viennois.

Le capital sympathie contre la parole des victimes présumées

Stéphane Plaza a été sacré « animateur préféré des Français » trois années consécutives. Il joue de sa « maladresse chronique » et de son « humour potache » qui le rendent accessible pour les spectateurs. Un personnage sympathique dont on ne peut imaginer le pire. Difficile donc, pour les personnes qui connaissent l’envers du décor, de parler librement :

Dans son écrit datant du printemps 2022, Jade confie avoir « peur de parler, parce que son capital sympathie l’emporte sur tout » et « ne pas déposer plainte par crainte de la médiatisation ». Elle se décrit comme « traumatisée », et parle de « dégâts psychologiques considérables ». Selon elle, Stéphane Plaza « exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances » afin, dit Jade, de « faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps ». « Le problème grave ce n’est pas l’infidélité, mais les violences », conclut-elle.

*Les prénoms ont étés modifiés