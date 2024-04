Ces trois pays où les gens passent plus de la moitié de leur journée sur les écrans

Une étude d’Electronics Hub a analysé le temps passé devant les écrans dans différents pays du monde. Temps qui explose quotidiennement pour certains d’entre eux.

Quels sont les pays qui passent leur vie sur les écrans ? Une nouvelle étude d’Electronics Hub* a révélé dans une série d’infographies le temps passé devant les écrans dans différents pays d’Europe, d’Amérique du Nord, ou encore d’Asie. Et les champions sont les Sud-Africains, qui passent plus de la moitié de leur temps éveillé sur les écrans, à raison de 56,80 % et 9h24 par jour. Le pays est ensuite suivi de peu par le Brésil, où 54,73 % du temps éveillé, soit 9h13, est consacré aux écrans. Il est suivi par les Philippines à la troisième place, avec 52,28 %, soit 8h52 en moyenne.

La France loin derrière le trio de tête

Et la France ? Bien que le temps d’écran des enfants ne cesse d’augmenter, le pays se situe bien largement en dessous du trio de tête. Puisque la proportion du temps éveillé passé sur les écrans est de 32,86 %. Ouf. Par contre, les Français semblent particulièrement apprécier TikTok, l’utilisateur actif moyen consulte 120 vidéos quotidiennement.

Sur les réseaux sociaux plus spécifiquement, le même trio de tête se dégage. Les Sud-Africains y consacrent 22,26 % de leur temps éveillé, suivis par les Brésiliens avec 21,48 % et les Philippins avec 21,03 %. En France, ce chiffre atteint 11,02 %. L’étude relève également qu’une personne moyenne dans le monde passe trois minutes de plus à regarder son écran par jour, comparé à l’année dernière,

*Le temps d’écran moyen et l’utilisation par pays en 2024

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.