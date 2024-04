Les enfants lisent de moins en moins et leur temps d’écran explose, une nouvelle étude alarmante

Selon une nouvelle étude du Centre National du Livre, le temps de lecture des jeunes s’effondre, notamment chez les 7-12 au profit d’un temps d’écran qui s’accentue fortement.

« Nous tirons la sonnette d’alarme. » Ce mardi 9 avril, le Centre National du Livre (CNL) a publié les résultats d’une nouvelle étude sur les jeunes de 7 à 19 ans et la lecture et le temps passé sur les écrans, publiée par Le Figaro. Et les chiffres sont alarmants, notamment chez les plus jeunes.

Et pour cause, chez les 7-12, le temps de lecture dégringole : les enfants y consacrent environ 23 minutes par jour. Alors que le temps d’écran, lui, bondit à 2h03 par jour. Une différence d’1h40 entre les deux activités. À la semaine, 30% des enfants consacrent moins d’une heure de leur temps à la lecture. Ils sont 38% à y consacrer une à deux heures, et 32% à y consacrer trois heures et plus. Un temps consacré à la lecture uniquement pour l’école, pour 92% des enfants sondés.

Les 7-12 ans consacrent 1h40 de plus aux écrans qu’à la lecture

Les enfants déclarent également avoir lu en moyenne 6 livres dans les trois derniers mois. Dans le détail, les 10-12 ans préfèrent les romans d’aventure à 51%. Mais c’est aussi à cet âge là qu’ils décrochent. Dans une interview accordée à Télérama, Régine Hatchondo, présidente du CNL, prévient : « Le premier décrochage avec la lecture intervient à l’âge de 10-12 ans, à un moment où les enfants commencent à s’échapper de la sphère de l’autorité parentale et de celle de leurs enseignants. »

De manière plus globale, les résultats des 7-19 ans sont eux aussi préoccupants, puisqu’en moyenne, les jeunes passent en moyenne chaque jour dix fois plus de temps sur leur écran (3h11) qu’à lire des livres (19 minutes en moyenne). L’étude démontre par exemple que les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans. « On ne peut plus inverser la tendance, on ne peut que la corriger », déplore Régine Hatchondo auprès du Figaro.

