Selon une association, le nombre de femmes incarcérées a explosé ces vingt dernières années

Selon Women Beyond Walls, association qui oeuvre pour un meilleure traitement des femmes en prison, le nombre de femmes incarcérées augmente beaucoup plus rapidement que celui des hommes. Dans une lettre ouverte, de nombreuses militantes appellent à les inclure dans les luttes féministes.

C’est à l’issue du forum Generation Equality, sommet sur le droit des femmes qui a eu lieu la semaine du 10 juillet au Rwanda, que des femmes parmi lesquelles des avocates, des militantes, ou des représentes d’organisations de défense des droits humains ont fait un constat alarmant : le nombre de femmes et filles en prison a augmenté de près de 60 % dans le monde depuis 2000. Soit trois fois plus que l’augmentation de la population carcérale masculine, s’établissant à 22 %.

À lire aussi : Manque d’hygiène, surpopulation carcérale… Un rapport s’alarme sur la situation des prisons

La population carcérale féminine mondiale a augmenté de plus de 100 000 au cours de la décennie 2010. Et l’incarcération des femmes serait pour très souvent, étroitement liée à la violence domestique, à la pauvreté et aux lois discriminatoires.

C’est ainsi qu’une lettre ouverte publiée le 17 juillet dénonce cette invisibilisation. Elle réunit plus de 250 signataires dans le monde, dont Amnesty International et Human Rights Watch, et est menée par Women Beyond Walls, une association qui œuvre pour un meilleure traitement des femmes en prison.

Des femmes « invisibles »

Dans cette lettre ouverte, les signataires appellent à considérer l’incarcération des femmes comme un sujet féministe-clé. « Les femmes ayant une expérience vécue du système de justice pénale étaient invisibles tout au long du forum (…) Les gens doivent comprendre que les femmes anciennement incarcérées doivent être incluses. Ces personnes ne doivent pas être jugées sur leur passé. »

Les signataires appellent les États membres de l’ONU, les organes intergouvernementaux et les organisateurs des futures assemblées de haut niveau, à se pencher sur la situation des femmes incarcérées, et à veiller à ce que thème deviennent « prioritaire ».

Et pour cause, une étude menée par Women Beyond Walls a révélé que plus de 60 % des associations qui viennent en aide aux femmes incarcérées sont en difficulté financière. Un quart déclarent qu’elles pourraient ne pas être en mesure de continuer à fonctionner en raison d’un manque de fonds, tandis que de 70 % ont déclaré ne recevoir aucun financement des droits des femmes ou des associations féministes.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.