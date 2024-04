Ce réalisateur accuse Anatomie d’une chute de s’être un peu trop inspiré de sa série, preuves à l’appui

En vingt point, le réalisateur de la série documentaire Soupçons (The Staircase en anglais) a souhaité montrer qu’Anatomie d’une chute roulait « sur les mêmes rails » que son oeuvre. Une remarque à laquelle l’équipe de la Palme d’or n’a pas donné suite.

Nouveau rebondissement pour Anatomie d’une chute. Cette fois, il n’est pas question de la révélation d’un meurtre, d’un accident ou d’un suicide mais bien d’une liste établie par le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade. En pas moins de vingt points, le réalisateur de l’excellente Sambre explique pourquoi Anatomie d’une chute de Justine Triet serait largement inspirée de sa série documentaire sortie en 2004, Soupçons. Une ressemblance qui selon lui, pose problème, car la réalisatrice n’a jamais cité l’oeuvre de Lestrade comme source d’inspiration.

À lire aussi : La réponse au mystère d’Anatomie d’une chute a été révélée il y a 11 ans, dans ce film

De nombreuses ressemblances ?

C’est dans une interview pour Télérama que le réalisateur a confié ses doutes quant aux origines du scénario d’Anatomie d’une chute, signé par Justine Triet et Arthur Harari. Il y a vingt ans, Jean-Xavier de Lestrade sortait sa série Soupçons, qui retraçait l’affaire et le procès de Michael Peterson. En 2002, cet écrivain américain avait été reconnu coupable du meurtre de sa femme en 2003, dont le cadavre a été retrouvé au pied d’un escalier dans leur maison, comme le rappelle le Huffington Post. L’écrivain avait été condamné à perpétuité, avant d’être innocenté et libéré dix ans plus tard.

Dans les colonnes de Télérama, le cinéaste a précisé qu’il n’accusait pas Justine Triet de plagiat mais regrettait que cette dernière n’est jamais cité sa série, alors que les points communs entre les deux oeuvres sont, selon lui, indéniables. Si Jean-Xavier de Lestrade a précisé que « le but n’est pas de nuire à quiconque, ni d’engager une procédure judiciaire », il a toutefois assuré : « Ce qui est blessant, c’est cette impression que Justine Triet et Arthur Harari se sont appliqués à ne jamais faire référence à The Staircase. »

Le réalisateur a aussi évoqué les détails de l’intrigue de la Palme d’or qui rendraient cette inspiration « trop évidente » :

« Vérité(s), bisexualité, dissection du couple : tous les spectateurs se positionnent sur ces endroits de flottement et ces affirmations insaisissables qui traversent la série documentaire. C’est aussi ce qui traverse Anatomie d’une chute. On est sur les mêmes rails, on dissèque la même chose, non pas l’idée que l’on se fait d’un meurtre éventuel, mais l’idée que l’on se fait d’un couple. »

Jean-Xavier de Lestrade a écrit une lettre à Triet et Harari en septembre dernier, mais ces derniers n’y ont pas réagi. Les producteurs du film oscarisé ont quant à eux déclaré qu’ils ne voyaient pas « la pertinence du sujet que vous souhaitez couvrir ».