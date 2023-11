Cet accessoire capillaire inspiré de la série Gossip Girl fait son grand retour

Lorsqu’on parle de la série Gossip Girl et plus précisément du look du personnage de Blair Waldorf, difficile de ne pas évoquer son serre-tête iconique. Un petit détail stylistique qui revient en force cette saison.

Après la pince à cheveux ou encore le bandeau, un autre accessoire capillaire, plus clivant cette fois, fait son grand retour cette saison. On parle bien évidemment du serre-tête. Coloré ou monochrome, ce dernier revient sur les têtes des fashionista dont le look s’inspire du début des années 2000 et plus spécifiquement du style ultra-chic et preppy du personnage de Leighton Meester dans Gossip Girl : Blair Waldorf.

Plat ou bombé, fin ou épais, recouvert d’un tissu précieux comme le velours ou de pierres étincelantes… le serre-tête reprend le cours de son règne pile là où il l’a laissé et vient upgrader facilement votre coiffure. Repéré sur les défilés automne-hiver 2022-2023 de Christian Dior et Eudon Choi ou encore chez Miu Miu lors de son show printemps/été 2023, le serre-tête complète une tenue et l’élève. Au bureau, au musée ou en soirée, il se prête à toutes les occasions et se pare de détails tantôt précieux tantôt légers pour matcher votre tenue.

La mode, un éternel recommencement

Depuis quelques années, le serre-tête souffre d’un manque flagrant de popularité, à l’instar des ballerines, du bermuda, du jean taille basse ou encore du sac à bandoulière. Heureusement, pour lui, comme pour ces autres parias fashion, la mode est un éternel recommencement. Alors que toutes les têtes étaient tournées vers les années 90, c’est au tour des années 2000 à 2010 d’être au centre de l’attention. Un comeback d’autant plus remarqué que le serre-tête se porte exactement de la même manière en 2023 qu’il se portait il y a 20 ans. Sur cheveux raides, frisés ou bouclés… Il se prête à toutes les circonstances et va devenir assurément votre accessoire préféré de l’hiver.

Vous avez besoin d’inspiration pour savoir comment porter cet accessoire que vous n’aviez pas revu depuis longtemps ? Voici de quoi vous donner quelques idées…

Le serre-tête en images

