Sans le savoir, vous utilisez probablement le mauvais outil pour vous démêler les cheveux 

Quand il est question de démêlage, pas tous les outils ne conviennent. Mais quelle brosse faut-il éviter ? Une experte a répondu à cette question, et il se pourrait bien que l’outil que vous utilisiez jusqu’à aujourd’hui ne soit pas le bon.

On ne dirait pas, mais se démêler les cheveux est une véritable science qu’il est parfois difficile de maîtriser. Brosse ronde, plate, peigne… On se perd parfois parmi l’infinité de possibles qui s’offrent à nous. Car comment savoir quel est le bon outil pour se débarrasser des nœuds sans abîmer la fibre ou le cuir chevelu par la même occasion ? Une experte du cheveu et trichologue, Rachel Valentine, a répondu à se dilemme que l’on rencontre tous et toutes via une vidéo publiée sur TikTok. Et il se pourrait bien que ses explications vous fassent reconsidérer l’utilisation de certains de ces outils de coiffure…

La brosse parfaite n’est pas celle que vous croyez

Par manque de place, par économies ou simplement parce qu’on n’y voit pas l’intérêt… Nous sommes des milliers à nous satisfaire d’une seule et même brosse à cheveux. Un outil que l’on utilise à la fois pour se coiffer et pour démêler. Malheureusement, il n’existe sur le marché, aucune brosse à tout faire. Et certaines d’entre elles sont même à éviter dans certains cas, comme l’explique Rachel Valentine :

« Les brosses rondes et les peignes ne sont pas du tout conçus pour démêler les cheveux. »

Mais que reproche-t-on à ces deux outils ? Le peigne, d’après l’experte, aurait des dents trop rigides et rapprochées, ce qui serait très mauvais à la fois pour les racines et les pointes. « Il va non seulement tirer sur votre racine, mais aussi endommager vos pointes », alerte la TikTokeuse. La brosse ronde, quant à elle, démêle mal (c’est normal puisque ça n’est pas sa fonction première) et ses picots sont bien trop pointus pour le cuir chevelu. En revanche, ces deux instruments de coiffage font très bien leur travail quand il s’agit d’effectuer fun brushing ou d’accompagner le fer à lisser dans un lissage.

Mais alors que faut-il utiliser ?

On ne le sait pas forcément, mais il existe des brosses spécialement conçues pour le démêlage ! Leur particularité ? Des dents beaucoup plus flexibles, de tailles différentes, qui sauront démêler les nœuds sans douleur et surtout sans agresser le cuir chevelu. Ces petites merveilles, souvent colorées, ont été spécialement conçues pour ne pas abîmer la fibre capillaire lors de l’exercice parfois périlleux du démêlage. Car plus de flexibilité rime aussi avec moins de casse, ce qui vous permettra d’éviter queues de rats et autres frisottis. Alors pourquoi s’en priver ?

