Rincer ses cheveux à l’eau de riz les rend-il vraiment plus beaux ?

Très populaire en Asie depuis des centaines d’années, le rinçage à l’eau de riz est plébiscité pour ses vertus adoucissantes et disciplinantes. Il permettrait même de faire pousser les cheveux plus vite ! On fait le point

Alors qu’on dépense des fortunes en après-shampoings, masques et huiles capillaires, une recette « maison » toute bête et naturelle permettrait de renforcer, d’adoucir et de démêler les cheveux à moindre coût. Et ce n’est pas tout !

D’après certains fans, elle favoriserait aussi la pousse des cheveux.

Ce produit « miracle », c’est l’eau de riz, qu’on récupère après la cuisson ou le trempage des grains, une fois qu’elle est bien chargée en nutriments. Mais que peut-on vraiment attendre de cette astuce ancestrale ? Des experts nous éclairent.

Quels sont les bienfaits du rinçage des cheveux à l’eau de riz ?

Au magazine Allure, le dermatologue Howard Sobel explique :

« L’eau de riz est un liquide riche en amidon qui présente de nombreux bénéfices pour renforcer la fibre capillaire. […] Elle contient des antioxydants, des acides aminés, des vitamines et une substance appelée inositol, qui contribuent tous à rendre les cheveux plus brillants et plus forts. »

En plus des vitamines et des acides aminés, la présence d’inositol rend l’eau de riz particulièrement intéressante pour le soin de la chevelure. « Des études ont démontré que cette substance pouvait prévenir les dommages et réparer les cheveux fragiles et cassants », ajoute le docteur Sobel.

L’amidon contenu dans l’eau agît aussi comme un film pour dompter les frisottis, gainer les pointes et donner une impression d’épaisseur et de volume supplémentaire. Pas mal, n’est-ce pas ?

Et il n’y a pas que les longueurs qui peuvent en profiter, le cuir chevelu aussi ! Ginger King, formulatrice, explique au magazine Allure :

« L’eau de riz agit comme un nettoyant et un tonique doux, elle peut donc aider à éliminer les dépôts laissés par les produits capillaires et à rafraîchir le cuir chevelu. »

© Alleksana sur Pexels

Comment rincer ses cheveux à l’eau de riz ?

L’eau de riz s’applique après le shampoing, sur les longueurs mais aussi sur le cuir chevelu, et il faut la laisser poser une quinzaine de minutes avant de rincer abondamment.

Le dermatologue Dhaval G. Bhanusali donne quelques conseils à notre consœur du magazine Allure :

« Une fois par semaine, c’est bien, et pas plus de quinze minutes. Si on laisse poser l’eau de riz plus longtemps, il y un risque d’assécher les cheveux et de leur faire plus de mal que de bien. Je déconseille cette astuce aux cheveux fins, car l’amidon pourrait les alourdir. »

Evidemment, il est hors de question de se renverser un bol d’eau trouble et brûlante sur la tête : le liquide doit avoir eu le temps de refroidir, dans le frigo ou à température ambiante.

L’eau de riz fait-elle pousser les cheveux ?

Même s’il existe de nombreux témoignages dithyrambiques sur le sujet, les pouvoirs de l’eau de riz pour la pousse des cheveux ne sont pas démontrés.

Selon Ginger King, « en raison de sa teneur en acides aminés, elle pourrait aider à nourrir le cuir chevelu. Cependant, aucune donnée scientifique ne montre qu’elle favorise la croissance des cheveux ».

Oui, c’est un peu décevant, mais ça ne doit pas vous empêcher de tester cette recette beauté « maison » si vous en ressentez l’envie. Comme le dit très bien le docteur Bhansuali, « même si je pense que les patients ne doivent pas s’attendre à voir leurs cheveux pousser plus vite, l’apparence des cheveux peut quand même être améliorée par l’utilisation de l’eau de riz ».

Maintenant vous savez quoi faire la prochaine fois que vous ferez cuire du basmati.

À lire aussi : C’est un fait : rien ne prouve que l’huile de ricin aide à faire pousser les cheveux

Crédit photo image de Une : Ivana Cajina sur Unsplash