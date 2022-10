Non, la queue-de-cheval n’est pas la coiffure idéale pour faire du sport et voici pourquoi

Quand on s’apprête à faire du sport, s’attacher les cheveux en queue-de-cheval est un moyen efficace de les maintenir en place tout en réalisant une coiffure facile. Problème : ce n’est pas idéal pour la santé des cheveux.

Que l’on soit une experte de la coiffure ou une débutante en la matière, se faire une queue-de-cheval est relativement simple et rapide. On se tourne d’ailleurs souvent vers elle quand il s’agit de trouver un moyen de se dégager le visage et la nuque sans avoir à y passer 30 minutes, notamment lorsqu’on s’apprête à pratiquer une activité physique. Malheureusement, il semble que cette méthode, aussi pratique soit-elle, n’est pas la plus recommandée pour préserver la santé des cheveux, notamment celle des longueurs qui peuvent être malmenées. C’est en tout cas ce qu’explique le coiffeur de célébrités Tom Smith sur TikTok. Il raconte :

« Si vous allez courir et que vous optez pour une queue-de-cheval, sachez que vos longueurs fouettant d’avant en arrière contribuent à rendre vos pointes sèches et fourchues. »

Au-delà d’abîmer vos cheveux, la queue-de-cheval peut également être la cause d’un autre problème que l’on peut toutes rencontrer : elle peut donner mal à la tête. Comment ? La neurologue Denise E.Chou l’explique au Elle Américain :

« Lorsque vous faites un chignon serré ou une queue-de-cheval, ou que vous optez pour un tissage ou des extensions, cela tire les nerfs du cuir chevelu, ce qui peut entraîner des maux de tête ou marquer le début d’une migraine. »

La meilleure coiffure à adopter pour faire du sport

Si la queue-de-cheval n’est pas la coiffure idéale pour faire du sport, elle peut facilement être remplacée par d’autres mises en plis plus bénéfiques pour les cheveux. D’après Tom Smith, les coiffures les moins impactantes pour la santé de la fibre capillaire seraient la tresse (très facile à réaliser et pratique pour dégager le visage) et le chignon de danseuse si vous souhaitez surélever vos longueurs afin d’éviter de les tremper de sueur. Dans tous les cas (queue-de-cheval ou non du coup), n’hésitez pas à les protéger en appliquant une à deux fois par semaine des soins nourrissants et hydratants (leave-in conditioner, bains d’huiles…) qui vont les préserver des frottements et de l’humidité.

