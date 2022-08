Des maux de tête ? C’est peut-être la faute de votre queue-de-cheval !

Vous avez régulièrement mal à la tête lorsque vous vous attachez les cheveux ? On vous explique pourquoi votre coiffure n’est pas totalement innocente.

Article mis à jour, publié le 16 décembre 2019

La queue-de-cheval fait partie de ces coiffures polyvalentes qui s’adaptent à des situations variées : activité sportive, saut au supermarché du coin ou encore soirée habillée, elle se plie à tous nos besoins du quotidien et, contrairement à d’autres styles comme les tresses ou le chignon, sa réalisation ne demande aucune expertise particulière. Oui, elle serait vraiment parfaite si elle n’avait pas tendance à déclencher des maux de têtes… On vous explique.

Pourquoi la queue-de-cheval donne mal à la tête

Denise E. Chou, neurologue, explique cette drôle de relation de cause à effet au magazine ELLE états-unien :

Lorsque vous faites un chignon serré ou une queue-de-cheval, ou que vous optez pour un tissage ou des extensions, cela tire les nerfs du cuir chevelu, ce qui peut entraîner des maux de tête ou marquer le début d’une migraine.

La plupart du temps, les personnes qui ont mal à la tête lorsqu’elles portent une queue-de-cheval sont déjà sujettes aux migraines. « Les gens ne sont pas forcément au courant, car c’est peu diagnostiqué, mais environ 12% de la population sont concernés », ajoute la spécialiste. Ce trouble conduit à une hypersensibilité sensorielle qui rend les nerfs autour du visage et du cuir chevelu super sensibles, et cela peut s’accroître si les cheveux sont tirés en continu.

Mais les migraineuses ne sont pas les seules concernées ! Pour Deena Kuruvilla, professeur de neurologie à l’université de Yale, aux États-Unis, « les douleurs liées au port d’une queue-de-cheval (ou d’un autre style serré, ndlr) sont communes », affirme-t-elle au Huffpost. « On en voit souvent chez les danseuses, les gymnastes et les cheerleaders à cause des coiffures réglementaires très tendues, ainsi que chez les nageuses, à cause de la pression exercée par les bonnets de bain. »

La « ponytail pain », qu’on pourrait traduire par la « douleur de la queue-de-cheval » en français, est un exemple de cutaneous allodynia : le cerveau envoie un message de douleur en réponse à un stimulus normalement indolore. Le brossage des cheveux comme le rasage du visage peuvent aussi rentrer dans cette catégorie.

Comment éviter les maux de tête quand on porte une queue-de-cheval ?

Si certains experts recommandent la prise d’anti-douleurs pour soulager les maux de tête, le conseil du docteur Chou est plus simple : opter pour des coiffures moins strictes et éviter les chignons de danseuse, les queue-de-cheval, les headbands et tout ce qui pourrait comprimer le cuir chevelu. « Personnellement, je préfère une coiffure plus lâche. Je déteste cette sensation de tiraillement, ça me déconcentre. J’aime les chignons flous », confie-t-elle au magazine ELLE.

Détacher ses cheveux de temps en temps et changer la position de sa raie peuvent aussi aider à soulager l’inconfort.

