La tendance quiet luxury devient une trend capillaire mais comment se matérialise-t-elle ?

La tendance quiet luxury a gagné le domaine du maquillage et s’étend aujourd’hui à celui des cheveux. Mais en quoi consiste-t-elle et comment l’adopter quel que soit son type capillaire ? On vous donne toutes les réponses.

Si vous n’avez pas encore entendu parler de la tendance quiet luxury, laissez nous vous éclairer. Cette dernière fait écho initialement à un style chic, élégant, minimaliste et surtout dépourvu de tout logo de grande marque. Un luxe silencieux qui se caractérise par le port de matières opulentes coupées assez discrètement pour ne pas faire tape à l’œil. Ce style est mis en avant par des célébrités qu’on connait presque tous comme Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow ou encore Sofia Richie. Mais voilà, cette trend est loin de s’arrêter à la mode. Elle a d’abord gagné le domaine du maquillage pour finalement être adoptée par celui du cheveu. Mais comment un tic mode peut devenir une tendance capillaire ? Comment celle-ci se matérialise-t-elle ?

Qu’est-ce que le quiet luxury capillaire ?

La version capillaire de la tendance du quiet luxury se traduit par des coiffures plutôt simples à réaliser mais avec un rendu bon chic bon genre. Compatible avec tous les types de cheveux, elle se matérialise par un chignon sleek bien réalisé, une queue de cheval basse dont le chouchou fait office d’accessoire preppy ou encore d’une tresse parfaitement maîtrisée. N’ayez crainte, si vous aimez laisser vos cheveux lâchés, le quiet luxury est également fait pour vous ! Un brushing hollywoodien et du volume en racine feront l’affaire pour vous permettre d’adopter la tendance. Et si vous souhaitez encore plus d’inspiration, voici quelques photos qui pourront vous donner de la suite dans les idées.

La tendance quiet luxury capillaire en images

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.