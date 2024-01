Je suis Kim Kardashian donc bien sûr que j’utilise une trend TikTok pour le rebranding de ma marque de cosmétiques 

Kim Kardashian est une véritable machine de guerre quand il s’agit de faire la promotion de ses diverses marques. Il y a exactement 11 heures, elle a publié une vidéo sur TikTok où elle reprend la trend « Je suis… donc bien sûr que » et évidemment, ça n’est pas seulement pour faire des vues.

Si Kim Kardashian est une femme d’affaire accomplie, sa marque de maquillage n’a pas rencontré le succès de celle de sa petite soeur Kylie Jenner. Quantité de produit insuffisante, formules discutables et packaging de mauvaise qualité… Kim K n’a clairement pas répondu aux attentes des passionnés de beauté qui espéraient mieux.

Mais la femme d’affaire est pleine de ressources. Ainsi, après 3 ans de rebranding, cette dernière vient enfin de teaser le retour de sa marque portant un tout nouveau nom : SKKN By Kim Makeup. Et puisqu’on parle ici d’un génie du marketing, Kim a évidemment utilisé une tendance TikTok (le réseau social le plus populaire dans le domaine de la beauté) pour le faire. Une video qui fait d’ores et déjà plus de 6,8 millions de vues…

Je suis Kim Kardashian donc bien sûr que…

Dans cette courte séquence basée évidemment sur le second degré (ce qui est bien le but de ce format) on peut apercevoir Kim Kardashian montrant un mur de photos de couvertures de magazines à son effigie dans ses bureaux. Elle passe ensuite à sa « Glam room » où un mannequin de ses mensurations trône fièrement dans la pièce, et montre juste après des écrans géants où sont diffusées ses campagnes publicitaires. Une cabine Uv et une autre de photomodulation sont disponibles à son bureau et tous les produits proposés par sa marque de cosmétiques (qu’elle a elle aussi rebrandé il y a peu) sont disponibles dans une pièce dédiée. Pour terminer la video comme il se doit, Kim Kardashian annonce bien évidemment le lancement de ses crayons pour les lèvres, disponibles en 15 teintes de nudes différentes pour matcher avec chaque carnation.

Qu’attendre de ce rebranding ?

Le propre de la maison Kardashian, c’est de teaser juste ce qu’il faut de détails pour nous donner un avant-goût des produits proposés par leurs marques sans en dire trop. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que Kim a complètement repensé ses formules maquillage pour les rendre plus clean, comme elle l’explique dans un post sur Instagram :

« J’ai récemment adopté une approche axée sur la peau dans ma routine de beauté. En développant SKKN BY KIM Makeup, mon objectif était non seulement de créer des essentiels cosmétiques universellement flatteurs, mais également de garantir que nos produits sont propres, hydratants et contribuent à améliorer l’apparence et la sensation de la peau à chaque utilisation. »

Côté produits, ce lancement comprendra 10 teintes de rouge à lèvres nude soft-matte, 15 teintes de crayons à lèvres et une palette de fards à paupières composée de 12 teintes universelles.

Le lancement se tiendra le 26 janvier prochain et si vous voulez avoir la chance de vous procurer un de ces produits, il faudra (bien evidemment) rejoindre la liste d’attente sur le site : SKKNBYKIM.com.