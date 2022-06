Quoi attendre de SKKN by Kim, la marque de cosmétiques de Kim Kardashian ?

Voilà plusieurs mois que Kim Kardashian travaille sur la refonte de sa marque de cosmétiques KKW Beauty. Le 21 juin prochain, elle lance enfin SKKN By Kim. Va-t-elle avoir droit au même succès qu’avec Skims ? Telle est la question !

Si Kim Kardashian et sa petite soeur Kylie Jenner ont toutes les deux sorti leur marque de cosmétiques, celle de la première n’a pas vraiment séduit les foules. Packagings de mauvaise qualité, quantité insuffisante de produit, formules douteuses… Même si sa griffe pouvait paraître prometteuse sur le papier, elle n’a pas réussi à convaincre. Pour remédier à tout ça, la maman de 4 enfants a choisi de rebrander sa marque afin de la repenser dans son entièreté. Elle avait d’ailleurs annoncé sa volonté de changements sur sa page Instagram en promettant : « de nouveaux produits plus modernes, plus luxueux et plus durables ».

Mais à quoi s’attendre de ce renouvellement ? Probablement pas tout de suite à du make up d’après les premières images révélées par la marque. Kim Kardashian semble s’être plongée, du moins pour le lancement de sa griffe, sur une gamme de soins premium pour la peau allant du toner au nettoyant en passant par l’exfoliant ou le sérum à l’acide hyaluronique.

En tout, 9 produits conçus pour revitaliser la peau sont proposés pour ce premier drop. Ces derniers n’ont évidemment pas été choisi au hasard. Ils sont tous inspirés de la routine skincare personnelle de Kim K, évidemment.

Rechargeables, cruelty free et végétaliens… Les produits de la gamme ont été pensés pour répondre aux envies plus poussées en terme de formulation et d’idéaux des consommateurs d’aujourd’hui.

Des packaging épurés

Inspirée par le succès de sa marque de sous-vêtements Skims, Kim Kardashian fait dorénavant dans le minimalisme. Un esthétisme luxueux aux lignes épurées, qu’elle a eu envie d’étendre au rebranding de SKKN By Kim dont les emballages sont inspirés de l’architecture (ils imitent la texture si particulière de la pierre). D’après les premières images rendues publiques sur la page Instagram de la griffe, les packagings sont plutôt réussis, même si on attend de voir quels matériaux Kim K a choisi pour obtenir ce résultat.

@SKKN



Un lancement important

« On m’a conseillé de ne pas tout proposer d’un coup. Mais ne lancer que 3 ou 4 produits n’auraient pas été ma réalité de routine », raconte Kim Kardashian au magazine Américain Allure. Décidant de faire fi des conseils marketing de ses pairs, elle décide tout de même de débuter avec 9 produits dédiés à tous et à toutes sans limite d’âge :

« Il est important de ne pas avoir de limite d’âge. Il faut que cette ligne de produits puisse convenir à toutes les peaux, même les plus matures ».

Mais qu’en est-il des épidermes les plus fragiles ? Depuis toujours Kim Kardashian raconte devoir vivre avec du psoriasis. Pour autant, a-t-elle pensé aux peaux les plus réactives en adaptant ses formules et en essayant de les rendre les plus épurées possible ? Pour l’instant nous n’avons pas la réponse à cette question, mais elle arrivera assez vite puisque la gamme sortira officiellement le 21 juin prochain sur le site SSKN BY KIM !

Côté prix, ces derniers pourront varier de 43$ à 95$… Des tarifs qui s’inscrivent dans la fourchette milieu de gamme de ce que l’industrie de la beauté peut proposer. Mais a des tarifs pareils, on s’attend quand même a des formulations de qualité… De notre côté, on a hâte de les tester !

Crédits de l’image de une : @SKKN