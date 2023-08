En pleine tourmente médiatique, Lizzo sera défendue par l’avocat des plus grandes stars du divertissement, Marty Singer. L’homme est connu pour sa capacité à éteindre tous les scandales, notamment liés au harcèlement ou aux violences sexuelles.

En ce début de mois d’août, la carrière de Lizzo a pris une tournure inattendue. Celle que l’on connaissait comme un emblème engagé contre la misogynie, le bodyshaming, la grossophobie et les droits des personnes LGBTQI+ fait face à de lourdes accusations.

Trois de ses anciennes danseuses ont porté plainte pour des faits de « harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres choses », comme l’a rapporté le cabinet d’avocat des plaignantes. Le jeudi 3 août, Lizzo s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour démentir ces accusations. Or, suite à sa réponse, plusieurs de ses anciennes collaboratrices de la chanteuse ont également pris part à ces dénonciations, alourdissant son dossier.

En pleine tempête médiatique, Lizzo n’a pas choisi n’importe qui pour la défense. Son avocat, Marty Singer, est bien connu des stars du monde du divertissement ayant connu d’importants déboires avec la justice.

L’avocat qui « et tient les tabloïds à distance »

Quel est le point commun entre Johnny Depp, Bill Cosby, Kim Kardashian, Jonah Hill, Arnold Schwarzenegger, Charlie Sheen, Jim Carrey, ou encore Ricky Martin ? Leur avocat.

Pour assurer sa défense, Lizzo s’est en effet tournée vers Marty Singer, un avocat très célèbre à Hollywood et particulièrement familier des célébrités issues des mondes de la musique, du cinéma ou de la télé. La liste des personnalités que Singer a défendues a de quoi faire tourner la tête. Le média Pinkvilla affirme purement et simplement que « Singer est l’homme qu’Hollywood appelle quand elles (les stars) se retrouvent en difficulté. »

On est assez peu surpris que Lizzo ait fait appel à lui : dans les colonnes de Vanity Fair, on explique que « personne n’est comparable à Marty Singer quand il s’agit de mener des batailles en studio, de réprimer les scandales et de tenir les tabloïds à distance. »

Nul doute qu’à l’heure actuelle, l’enjeu pour la star américaine est de contenir une situation qui semble prendre des proportions incontrôlables, à coups de nouvelles accusations.

