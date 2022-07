Ricky Martin accusé d’inceste : son neveu retire sa plainte

C’est un rebondissement dans l’affaire Ricky Martin. Après l’avoir accusé d’inceste et de harcèlement, son neveu a finalement retiré sa plainte.

Aux yeux de la justice, Ricky Martin ressort vainqueur du procès qui l’opposait à son neveu de 21 ans, Dennis Yadiel Sanchez. Accusant le chanteur portoricain d’inceste, ce dernier a finalement retiré sa plainte.

Affaire classée pour Ricky Martin

Le tribunal de Porto-Rico a donné raison à Ricky Martin. Ce dernier plaidait son innocence face aux accusations de son neveu. Depuis le début du mois de juillet, le chanteur soutenait que l’ordonnance restrictive auquel il était soumis était « basée sur des allégations complètement fausses ».

Dennis Yadiel Sanchez avait porté plainte pour inceste, violences domestiques et harcèlement contre Ricky Martin. Il affirmait que ce dernier n’avait pas supporté leur séparation après sept mois de relations sexuelles régulières et s’était mis à l’appeler et rôder en bas de sa résidence.

À l’issue de cette décision de justice, les avocats de Ricky Martin ont soutenu le 21 juillet dans les colonnes de TMZ que cette décision du plaignant relevait uniquement de son ressort :

« Comme nous l’avions prévu, l’ordonnance de protection temporaire n’a pas été prolongée par le tribunal. L’accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l’affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure. L’accusateur a confirmé qu’il était satisfait de sa représentation légale dans l’affaire. »

La défense de Ricky Martin a également évoqué les maux dont souffrirait Dennis Yadiel Sanchez. « Ce n’était jamais rien de plus qu’un individu perturbé faisant de fausses allégations avec absolument rien pour les étayer. » Quant au chanteur, il a confié avoir beaucoup souffert pendant deux semaines et a également souhaité « le meilleur » au plaignant, espérant qu’il « trouve l’aide » nécessaire pour vivre « heureux » et « ne plus faire de mal. »

Mais rappelons tout de même que retirer une plainte ne signifie pas nécessairement que rien n’a eu lieu, et que bien des choses peuvent se passer en dehors des tribunaux pour régler ce genre d’épineuses affaires. Surtout quand la personne accusée de commettre des violences sexuelles s’avère être un homme puissant et riche.

