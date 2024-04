JO 2024 : Friba Rezayee, première femme afghane à participer aux Jeux olympiques, demande l’exclusion de l’Afghanistan

Friba Rezayee, première athlète afghane à avoir participé aux Jeux Olympiques, plaide en faveur de l’exclusion du pays face aux violations des droits des talibans contre les femmes.

Un appel explicite. La judokate Friba Rezayee, première femme afghane à avoir participé aux Jeux olympiques en 2004, a exhorté le Comité international olympique (CIO) à exclure l’Afghanistan des JO 2024 de Paris.

En cause, le traitement réservé aux femmes par les talibans dans le pays. Elle affirme que le pays devrait être banni des Jeux olympiques, afin que les femmes afghanes aient la possibilité de concourir au sein de l’équipe olympique des réfugiés sans danger. Cette équipe permet aux athlètes réfugiés politiques de concourir à cette compétition.

Un « risque important » selon Friba Rezayee

Pour Friba Rezayee, qui réside désormais au Canada : « Étant donné l’existence des tonnes et des tonnes de preuves sur les talibans et leur traitement brutal des femmes et des enfants, ils sont très dangereux. Les autoriser à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 présente un risque important. », a déclaré Rezayee à Reuters.

Car depuis que les talibans ont repris le pouvoir dans en Afghanistan en août 2021, les femmes subissent de plus en plus de restrictions de droits. Elles n’ont plus accès à l’enseignement, ou encore aux administrations publiques. Elles ne peuvent plus se rendre dans des salons de beauté, ne peuvent plus non plus entrer dans les parcs, les jardins, les salles de sport, ou encore les bains publics sans être accompagnées d’un parent masculin.

En réponse à l’appel de Friba Rezayee, le CIO a déclaré s’efforcer d’annuler les restrictions sportives imposées en Afghanistan aux femmes et aux filles. Mais pour eux, isoler la communauté sportive afghane serait contre-productif.

Le Comité national olympique afghan avait déjà été suspendu en 1999, ce qui avait conduit à son exclusion des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Mais il avait été rétabli après la chute des talibans en 2004, ce qui avait permis à Friba Rezayee de participer à la compétition la même année.

