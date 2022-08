Depuis la prise de Kaboul par les Talibans, la journaliste de France Inter Caroline Gilet recueille s des notes vocales de deux jeunes Afghanes au cœur du conflit, Marwa (23 ans) et Raha (21 ans). En résulte un podcast en forme de journal extime de ce cataclysme politique, émouvant, éclairant et inquiétant.

Dire que « l’intime est politique » tient d’une expression aussi pertinente que galvaudée. Mais raconter combien le politique peut bousculer l’intime, questionner nos identités, nos cultures, nos familles, nos amitiés et nos amours, c’est ce que fait brillamment le nouveau podcast natif de France Inter, « Inside Kaboul ».

Directement sortie sur les plateformes d’écoute en ligne le 10 août 2022, cette série, proposée par la journaliste Caroline Gillet, suit le quotidien de deux jeunes Afghanes, Marwa (23 ans) et Raha (21 ans), au lendemain de la prise de la capitale d’Afghanistan par les Talibans en août 2021.

Inside Kaboul, un podcast façon journal extime d’un cataclysme politique

Durant un an, les deux Afghanes ont envoyé des notes vocales enregistrées en cachette du régime totalitaire islamique à la journaliste belge de Radio France. Celle-ci en tire 8 épisodes et un neuvième bonus, de 20 à 30 minutes chacun. Le procédé pourrait sembler rudimentaire, mais il permet justement de capter avec spontanéité, discrétion et authenticité ce quotidien brisé qui n’a plus rien de banal. Deux voix intimes au milieu de la tragédie de tout un pays.

Ce podcast en forme de journal extime raconte ainsi comment elles hésitent à rester ou partir, travailler, faire de la musique, ou encore se révolter. On sent également qu’elles trouvent à travers ces échanges de vocaux une forme de regain d’agentivité relatif, que le régime totalitaire islamique a tenté de leur arracher complètement. Dans la vertigineuse intimité de ce podcast qui met leur vie en péril, Marwa et Raha permettent de mieux entendre et comprendre la réalité de Kaboul aux mains des Talibans et les conséquences personnelles et collectives de ce cataclysme politique.

Écoutez le podcast « Inside Kaboul » sur : Apple Podcasts — Spotify — Deezer

Crédit photo de Une : France Inter.