La France va accueillir cinq femmes Afghanes menacées par les talibans

Plusieurs femmes qui n’ont pas réussi à fuir l’Afghanistan lors de la prise du pouvoir des talibans, vont rejoindre Paris ce lundi.

C’est une opération réclamée de longue date par de nombreuses associations. Menacées de mort par le régime des talibans, cinq femmes Afghanes – dont une accompagnée de trois enfants – vont être accueillies en France ce lundi 4 septembre.

Elles n’ont pas pu bénéficier du pont aérien en 2021

Ces femmes sont ancienne directrice de l’université des sciences, consultante pour des ONG, présentatrice de télévision ou encore enseignante, rapporte l’Agence France Presse. Ces femmes n’ont pas pu bénéficier du pont aérien mis en place après la prise du pouvoir par le régime taliban à l’été 2021, et ont dû fuir au Pakistan.

Lors de leur arrivée en France, elles seront d’abord hébergées dans un centre de « transit » en région parisienne, et enregistrées comme demandeuses d’asile. Elles seront ensuite accueillies dans d’autres hébergements pour une plus longue durée.

Depuis son retour au pouvoir, le régime taliban a progressivement réduit les droits des Afghanes, les tenant toujours plus loin de l’espace public. Car depuis août 2021, les femmes n’ont plus accès à l’enseignement, aux administrations publiques, ou encore aux salons de beauté. Par ailleurs, l’Afghanistan est l’un des rares pays où le taux de suicide est plus élevé chez les femmes que les hommes.

