Arabengers : huit femmes qui font du Maghreb une fête, depuis la France

Les Arabengers, ce sont huit femmes franco-algériennes, tunisiennes, marocaines ou palestiniennes issues du monde de la culture. Ensemble, elles ont créé le collectif Arabengers, qui célèbre la pluralité des scènes culturelles et intellectuelles du nord de l’Afrique et du Moyen-Orient. Samedi, elles seront à Pantin pour « Raconter le Maroc ».

Le silence, la douleur et l’isolement nés d’histoires parfois douloureuses laissent place à la fête, la joie et le collectif. Aussi fortes et populaires que les Avengers, elles sont huit femmes Nord-Africaines et arabes issues du monde des médias et de la culture. Cinéastes, comédiennes, journalistes, éditrices ou autrices, elles se sont réunies en juillet 2022 en créant les Arabengers.

Un an plus tard, ce jeune collectif exclusivement féminin est au centre de toutes les attentions. À Paris, on reconnait leurs évènements aux foules qu’ils réunissent : en juillet 2022, La Flèche d’Or recevait toute la journée plusieurs centaines de curieux, d’origine algérienne ou non, venus écouter des tables rondes, chanter, danser et écouter un concert de Médine lors de l’évènement « Raconter l’Algérie ». Le 21 juillet 2023, c’était au tour du FGO Barbara d’accueillir la « Khoroteuf », son karaoké et son dj-set enflammés couronnés par un showcase de Rim’K.

« Ce qui est important, c’est aussi de se célébrer. Nous ne sommes pas juste une succession d’histoires dramatiques et de guerres, » insiste le collectif. » Arabengers

À travers ces évènements au croisement de la mémoire, de la politique et de la fête, Nadia Bouchenni, Ouafa Mameche, Donia Ismail, Hajer Ben Boubaker, Farah El Khodja et Lina Soualem mettent en lumière la richesse des cultures de la région MENA, englobant le nord de l’Afrique et le Moyen-Orient. Elles créent des safe place joyeuses où est célébrée la richesse des histoires et des héritages nord-africaines et arabes.

Après avoir raconté l’Algérie, les Arabengers raconteront le Maroc

Ce samedi 14 octobre, les Arabengers organisent une journée qui résonne avec une actualité douloureuse. En hommage à un Maroc meurtri par le séisme les 8 et 9 septembre derniers, le collectif offre un moyen de se réunir et de donner de la visibilité à celles et ceux qui agissent sur le terrain avec leur évènement, « Raconter le Maroc ».

À partir de 14h, la journée sera rythmée par quatre tables rondes, des stands de créateurs et d’associations, une exposition photo et finira en fête, animée par des concerts et un DJ set jusqu’à 1h. La soirée comptera des artistes marocain·e·s prestigieux·e·s comme Tawsen, Asma Blm, Anys ou encore Dj Wassem.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les Arabengers nous feront découvrir une multitude de facettes du Maroc souvent peu évoquées en France, de la fertilité de sa scène rap aux enjeux cristallisés par le football. Elles nous parleront aussi de luttes ouvrières ou encore de jeunes cinéastes et vidéastes marocain·e·s à suivre de près. À samedi !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.