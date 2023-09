Séisme au Maroc : comment apporter son soutien aux populations touchées ?

Si les besoins de la population sur place sont encore mal connus, plusieurs organisations ou collectivités françaises ont mis en place des collectes et des cagnottes pour venir en aide aux victimes.

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, un séisme de magnitude 7 a frappé le Maroc, faisant plus de 2000 morts et des dégâts matériaux colossaux dans les communes d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Le séisme, qui a enregistré plusieurs répliques, a été ressenti jusqu’à Casablanca notamment.

Depuis, les appels aux dons et à la solidarité se multiplient. Comment aider et à quels organismes se fier ? Voici quelques pistes pour apporter son soutien depuis la France.

Les organisations caritatives françaises

Les mairies et les associations locales se mobilisent

Si les besoins exacts ne sont pas encore connus et que l’heure est toujours à l’évaluation, les mairies et les collectivités locales se mobilisent dès à présent.

Comme le relate Franceinfo, « Certaines préparent des collectes, comme Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), dès lundi, a annoncé le maire de la ville sur Twitter. A Beauvais (Oise), une urne de collecte sera accessible dans les locaux du centre communal d’action sociale dès lundi, rapporte Oise Hebdo ».

A Nancy (Meurthe-et-Moselle), l’hôtel de Ville s’est converti en centre de collecte, précise le site de la mairie. « Ceux qui le souhaitent peuvent apporter des vêtements, des produits d’hygiène, des denrées non périssables et des fournitures de puériculture », abonde Franceinfo.

Ouest-France souligne par ailleurs que « l’association des Marocains en Loire-Atlantique (AMEL) envisage également de lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide aux sinistrés victimes du tremblement de terre » tandis que les Dernières nouvelles d’Alsace rapporte que l’Union des associations marocaines d’Alsace-Lorraine a lancé une collecte de médicaments dans le secteur d’Obernai (Bas-Rhin).

La liste des associations et collectivités engagées est longue, il ne faut donc pas hésiter à consulter les sites des mairies de sa région, pour savoir où et comment apporter son soutien près de chez soi.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.