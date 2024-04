Midam, dessinateur de « Kid Paddle », accusé de viol

Selon la presse belge, le bédéiste ferait l’objet d’une plainte déposée pour viol en 2021 et devrait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.

Selon un article publié dans le journal belge Dernière Heure lundi 29 avril, le bédéiste Michel Ledent, connu sous le nom de Midam et créateur de Kid Paddle, fait l’objet d‘une plainte pour viol, déposée en 2021. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal de Bruxelles.

Des faits présumés remontant à 2021

Les faits se seraient produits après un dîner chez Midam, où la jeune femme, qui raconte s’être retrouvée dans un état second malgré elle, potentiellement suite à la prise de substances administrées à son insu, aurait perdu connaissance et se serait réveillée dans le lit de l’auteur, nue. Ce dernier l’aurait ensuite forcée à avoir plusieurs rapports sexuels dans la nuit, avant que la plaignante ne quitte le domicile du bédéiste sur les coups de cinq heures.

« Je suis serein » a affirmé le dessinateur belge au journal La Libre, affirmant qu’il aurait été informé de cette plainte par la presse. Et son conseil d’ajouter : « Mon client n’est pas un aventurier du sexe. Il n’avait plus eu de relation sexuelle depuis un temps. Il l’a draguée. Elle et lui avaient bu. Nous sommes ici dans une relation entre adultes. La soirée se terminant, et alors qu’ils se retrouvaient à deux, ils se sont embrassés. Il a proposé la chambre d’ami, ce qu’elle a refusé. Elle voulait dormir avec lui. »

Ce n’est pas la première fois qu’une affaire de violences sexuelles secoue le milieu très verrouillé de la BD, jusqu’alors hermétique au mouvement Me Too. Ces derniers mois, la parole s’est notamment libérée au sujet des dessinateurs Bastien Vivès et Florent Ruppert.

Si dans le cas de Midam le parquet avait initialement requis un non-lieu pour viol, la chambre du conseil a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.

