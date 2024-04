Violences sexistes et sexuelles à l’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan : l’enquête choc de FranceTV

Selon une enquête de « L’Oeil du 20 heures », diffusée par le journal de France 2, l’académie militaire de Saint-Cyr est en proie à de nombreux cas de violences sexuelles.

« Saint-Cyr est un bocal étanche à tout. Et c’est surtout le silence qui s’impose bien plus que les lois de la République ». Ces mots sont ceux de Guillaume Ancel, ex-élève de l’académie militaire Saint-Cyr. Une enquête de « L’Œil du 20 heures », diffusée par le journal de France 2, relate d’un climat propice aux violences sexuelles dans l’institution.

« Vous avez pensé à la carrière de ce gradé ? »

« Depuis l’automne, les choses se dégradent considérablement pour les femmes du bataillon. Sur 18 filles, deux sont en arrêt maladie, une a tenté de mettre fin à ses jours et deux autres ont vécu des agressions sexuelles », relate une élève qui témoigne anonymement.

Tandis qu’un autre, décrit : « Lors du week-end du Triomphe, un officier a collé une élève contre le mur pour l’embrasser de force ». Mais alors que cette élève en informe son chef de section, celui-ci lui aurait répondu : « Vous avez pensé à la carrière de ce gradé ? À sa famille ? » Il l’aurait donc dissuadée de parler. Aucune poursuites n’aurait été engagée selon France 2.

Les signalements pour violences sexuelles sont de plus en plus nombreux. Auprès de nos confrères, l’académie Saint-Cyr assure avoir pris des mesures administratives. « Dans l’une des affaires, l’élève fautif a écopé d’une sanction de 30 jours d’arrêt et de la résiliation de son contrat. Dans deux autres cas, l’enquête de commandement n’a pu conclure à l’établissement de la vérité ». L’école affirme avoir transmis des signalements au procureur de la République de Rennes, qui ont conduit à l’ouverture de trois enquêtes en novembre 2023.

Un climat misogyne

Dans les rangs de Saint-Cyr, un climat sexiste et misogyne semble également être roi. Au cours de son enquête, « L’Oeil du 20 heures » a découvert une page Facebook nommée « Poupée de Cyr », où des internautes se présentant comme des élèves y proposent des t-shirts « PAC », autrement dit « Pute à cyrard », injure créée pour désigner les compagnes des élèves.

Sur ce point, Saint-Cyr indique que la page a été signalée à la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense. Le service de renseignement des armées n’aurait cependant pas réussi à identifier les créateurs de la page.

Selon une personne appartenant à l’encadrement, actuellement en poste à Saint-Cyr le manque de volonté pour sanctionner les coupables est dû à une culture corporatiste : « En général, les dérives sont dues à une minorité radicale : les ‘tradis’. Ce sont parfois des fils d’officiers supérieurs ou de généraux et cela explique que les autorités militaires n’agissent pas. On protège la ‘caste saint-cyrienne’. »