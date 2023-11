La Fédération française d’échecs va (enfin) prendre des mesures contre les violences sexistes et sexuelles

Sensibilisation, mise en place sanctions… La Fédération Française des Échecs a dévoilé plusieurs mesures afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans ce sport.

En août dernier, quatorze joueuses, entraîneuses, dirigeantes ou arbitres d’échec publiaient sur X (ex-Twitter) une lettre ouverte, dénonçant les violences sexistes et sexuelles qu’elles subissent dans le milieu.

Ce jeudi 23 novembre, la Fédération Française d’Échecs a dévoilé dans un communiqué plusieurs mesures afin de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles que subissent les 17% de femmes licenciées de ce sport. Des nouvelles règles qui, en février, remplaceront celles considérées comme « obsolètes » pour lutter contre les discriminations et violences.

Un module de sensibilisation obligatoire pour obtenir ou conserver son diplôme

Ainsi, un nouveau règlement disciplinaire mettra en place des modalités de « suspension à titre conservatoire » et de saisine des instances sur ces problématiques, en cas de faits de violences. Un « réseau de référent.es de clubs » sera également mis en place à l’échelle locale, régionale, mais aussi nationale.

La Fédération Française des Échecs mise aussi sur la sensibilisation. Ainsi, éducateurs, entraîneurs et arbitres devront tous assister à un module de sensibilisation de deux heures sur les violences sexistes et sexuelles, s’ils souhaitent obtenir ou conserver leur diplôme.

Des campagnes de communication seront également mises en place dans les clubs, ainsi qu’en équipe de France. Tandis que des guides pour mineurs, parents et encadrants, écrits en collaboration avec l’association Colosse aux pieds d’argile (qui lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage en milieu sportif et éducatif) seront distribués à chaque licencié.