Contre les violences sexistes et sexuelles, la Fondation des Femmes veut multiplier par 15 le budget de l’État

« Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? » s’interroge la Fondation des Femmes dans un nouveau bilan, publié le 25 septembre 2023, qui appelle à multiplier par 15 le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en France.

Dans un nouveau bilan, publié le 25 septembre 2023, la Fondation des Femmes s’insurge des moyens insuffisants qu’alloue l’État à la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que l’égalité femmes-hommes est censément « la grande cause du quinquennat » (et de celui d’avant).

Multiplier par quinze ou trente le budget

Ce bilan fait suite à un premier rapport intitulé « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », paru cinq ans plus tôt. Il étudie les différents budgets mobilisés par l’État (hors collectivités territoriales) dans la lutte contre les violences conjugales, et les violences sexuelles hors du cadre du couple.

Le constat cinglant : « Au total, l’État aura dépensé 184,4 millions d’euros en 2023 pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, quand les besoins atteignent entre 2,6 à 5,4 milliards d’euros », expliquent Claire Guiraud et Alice Gayraud, co-autrices du rapport, à nos confrères de Libération. Selon les calculs du quotidien, « cela reviendrait à multiplier entre 15 (en ne se basant que sur les victimes s’étant signalées à la justice) et 30 (en tenant compte des enquêtes de victimation) le budget prévu ».

Un budget inadapté aux besoins

Ces cinq dernières années, 50 millions d’euros supplémentaires ont été investis dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Néanmoins, les budgets actuels restent bien en deçà des besoins, souligne le rapport. Le ministère de l’Intérieur note, par exemple, une hausse de 83 % dans les dénonciations de faits de violences conjugales entre 2018 et 2022. Pour les violences sexuelles, la hausse se chiffre à 100% sur les dix dernières années.

Ce rapport vient ainsi illustrer le paradoxe de #MeToo : alors que nous n’avons jamais autant parlé de violences faites aux femmes, leur prise en charge est moins satisfaisante qu’avant #MeToo. Le budget moyen par femme victime de violences conjugales est en baisse de 26 %. Cela s’explique par le fait que l’explosion des demandes […] n’a jamais été suivi d’investissements à la hauteur des besoins. OÙ EST L’ARGENT CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ?, rapport du 25 septembre 2023.

Selon la Fondation, l’État devrait investir entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros par an (soit 0,5 à 1 % de son budget) par an le budget dans la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France. Un chiffre qui paraît élevé mais qui ne l’est pas tant, détaille Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation, dans les colonnes de Libération : « En réalité, 2,6 milliards d’euros, cela équivaut à 39 euros par habitant. Et seulement à 0,5 % du budget de l’État. Il s’agirait certes d’une révolution budgétaire pour les droits des femmes, mais pas d’une révolution budgétaire pour la France ». Actuellement, « 2,78 euros sont dépensés par habitant ».