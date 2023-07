Pourquoi les féminicides augmentent en été

Triste record. Jeudi et vendredi 21 juillet 2023, trois femmes ont été tuées en Bretagne et en Île-de-France. Selon les informations de l’AFP, toutes seraient décédées aux mains de leurs conjoints ou ex-conjoints, portant le compte à trois féminicides en l’espace de 24 heures.

Pour éviter que ces femmes ne soient déshumanisées, l’Interorga féministe ajoute toujours quelques éléments de contexte sur leurs vies dans son décompte des féminicides. Dans ce même effort, voici à l’heure actuelle les éléments dont nous disposons :

Depuis plusieurs années, les associations féministes alertent sur l’augmentation des féminicides en été. En cause, une saison où les victimes se retrouvent souvent confinées avec leur bourreau.

Rien que l’année dernière, le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » avait recensé 18 féminicides en France entre le 1er juillet et le 15 août 2022.

Un phénomène qui se répète annuellement, surtout au mois d’août, comme le souligne France Inter :

L’une des co-fondatrices du collectif « Féminicides par compagnon ou ex » compare l’été à la période des fins d’années, plus propices aux disputes, ou quand des projets sont prévus et qu’ils peuvent s’écrouler si la compagne s’en va. « Le sentiment de contrôle des événements et des femmes » qu’ont ces hommes s’évapore, explique-t-elle. Et puis « l’été, avec les vacances, il y a cet effet huis-clos ».

« Un effet huis clos » : cet été encore, les féminicides s’enchaînent partout en France. 16 août 2023