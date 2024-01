Bluey, le dessin animé qui a changé ma vie et celle de ma famille

À l’instar de la Pat’ Patrouille, Bluey est un dessin animé qui raconte le quotidien de chiens qui parlent. C’est son seul point commun avec le show préféré de vos rejetons. Bienveillant, mignon, malin, inclusif, ce dessin animé met tout le monde d’accord, les enfants comme leurs darons.

La Pat’ Patrouille est morte ! Vive Bluey ! Depuis quelque temps, les chiots préférés du PAF enfantin sont menacés d’extinction par une nouvelle meute venue d’Australie.

Créé en 2018, le dessin animé australien Bluey raconte le quotidien de Bluey, une petite chienne Blue Heeler. Bluey vit avec ses parents, Bandit et Chilli, et sa petite sœur, Bingo. Cette famille « comme les autres » pansent nos yeux et nos oreilles éreintés par une décennie de toute puissance Pat’ Patrouilleuse. Entre flashback et présent, Bluey et sa sœur Bingo découvrent le monde dans la bonne humeur et la bienveillance.

Si le dessin animé s’adresse aux enfants, Jom Brum, son créateur, a eu pitié de leurs parents. Il leur a ainsi concocté des personnages adultes auxquels s’identifier (au détail prêt qu’il s’agit de chiens visiblement très privilégiés). Bluey, Bingo, Chilli et Bandit explorent le monde avec bienveillance et humour, mais aussi délicatesse et inclusivité.

La famille de canidé a séduit les petits et les grands, qui ne manquent pas de leur rendre hommage sur Instagram. Cette consécration est parfaitement méritée : ma propre vie n’est plus la même depuis que j’ai découvert ce dessin animé.

Bluey m’a réconcilié avec l’espèce canine

Pendant des années, le cartoon canin de référence a mis en scène une patrouille de chiots zombies suceurs de cerveau. Du moins, c’est la seule explication que j’aie trouvée à l’absence de vieillissement des chiots de la Patte Patrouille et à la vacuité intellectuelle d’absolument tous les êtres vivants de leur entourage. Le scénario de cette série d’horreur dystopique n’a rien à envier à celui de Cujo. Depuis que la Patrouille a envahi nos vies de darons, je ne pouvais plus croiser un chien sans sentir la sueur perler dans ma nuque.

Depuis quelques mois, pourtant, la race des Heelers me réconcilie avec les canidés. Bien sûr, voir des chiens parler et danser demeure une expérience troublante, mais pas aussi troublante que de vivre en sachant que des chiens morts-vivants vadrouillent dans les environs, a la recherche d’un chat robot.

Ne nous leurrons pas, comme tous les dessins animés canins, Bluey aussi se targue d’apprendre la vie aux parents benêts. Il ne serait pas question que les humains oublient qu’à tout moment, les chiens peuvent prendre le pouvoir. Mais nous aurons au moins des compagnons avec qui boire des verres, si j’en crois l’état de Chilli et Bandit après une longue nuit de fête.

Je ne me compare plus aux autres parents (de ma race)

« – C’est quand même embarrassant de réaliser à quel point ces deux chiens sont de bien meilleurs parents que nous ! » a récemment soupiré mon mari.

Ce commentaire en était la preuve formelle. Nous étions assis tous les quatre devant un écran, alors que deux d’entre nous avaient moins de six ans et que nous aurions pu privilégier une activité active, ludique et créative en famille. En revanche, vous savez qui à ce moment-là, jouait avec ses enfants plutôt que de s’abrutit avec eux devant la télévision ? Chilli et Bandit.

Si le fait que les parents de Bluey (Et Bingo) sont des chiens peut surprendre au premier abord, on passe vite au-dessus de ce détail pour se concentrer sur l’essentiel : les humains ne sont pas les as de la parentalité qu’ils pensent être. Cette constatation, qui va entraîner la fermeture consécutive de tous les comptes parentalité d’Instagram, permet finalement à tous les darons de se retrouver ENFIN sur un pied d’égalité. Peu importe si je nourris mes enfants de chips, et vous de brocolis, face à ces toutous, vous êtes tout aussi médiocres que moi.

Grâce à Bluey, l’éducation de mes enfants est assurée par des pros

La parentalité moderne exige d’êtres irrémédiablement moyens qu’ils produisent puis développent une progéniture extraordinaire et ultraperformante. Le projet me semble ambitieux, du moins dans mon cas. Personnellement, si je voulais donner un exemple de constance et de calme à mes enfants, il faudrait que je change entièrement de personnalité.

Je peux toutefois compter sur Chilli et Bandit pour me venir en aide. Si je ne suis pas en mesure d’assurer le tunnel du soir sans émettre des cris zinzins, je suis reconnaissante envers les deux canidés qui rassurent mes enfants : quelque part, il existe un monde meilleur et des parents fonctionnels. Votre maman est cinglée, mais ça vaut le coup de s’accrocher.

En outre, mes enfants grandissent, c’est un fait rassurant, mais leurs questions se compliquent et je suis souvent prise de court. Je peux heureusement compter sur les parents de Bluey pour aborder à ma place des thèmes importants comme le manque de confiance en soi, la différence ou encore l’infertilité.

Je sais enfin ce que je vais faire de ma vie professionnelle

Chilli travaille dans la sécurité à l’aéroport et Bandit est un archéologue qui adore déterrer des os. Ces deux activités sont très éloignées de mon domaine d’expertise, mais semblent extrêmement bien rémunérées tout en offrant énormément de temps libre. Du moins si on en croit la magnifique maison de la famille chien et le temps que cette famille passe chez elle.

Je nourris depuis le projet de me reconvertir. Bien sûr, je ne sais pas très bien en quoi consistent les métiers respectifs de Chilli et Bandit. Chilli étant un chien qui travaille dans la sécurité, je suppose que son métier exige un bon odorat. Cela tombe bien, le mien est particulièrement développé depuis que je suis mère et que je ne peux compter que sur mon nez pour déterminer si oui ou non, la couche de mon enfant est pleine. Quant à l’archéologie, mon rôle de référente familiale en objets perdus m’a appris à retrouver n’importe quelle vieillerie, sous n’importe quel tas de chaussettes sales.

Et vous, les darons ? Quels enseignements avez-vous tirés de ce dessin animé ? Et selon vous, son succès est-il mérité ?

