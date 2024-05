Cette série Netflix (qui revient jeudi) a inspiré de nombreux futurs parents pour le prénom de leurs enfants

Alors que la nouvelle saison de « La Chronique des Bridgerton » débarque sur Netflix ce jeudi 16 mai, des experts britannique affirment que la série a provoqué un engouement pour les prénoms de la série chez les futurs parents.

Ce jeudi 16 mai, La Chronique des Bridgerton revient pour une troisième saison. Outre les histoires romantiques, la série de la productrice à succès Shonda Rhimes provoque aussi un engouement autour des prénoms des personnages, puisque l’entreprise leader de crèches britannique Kiddies Kingdom, a analysé deux ans de données gouvernementales pour mettre en lumière un « effet Bridgerton », rapporte le journal britannique Mirror.

Une hausse de 51% pur Daphné

En effet, le personnage de Daphné Basset née Bridgerton, a inspiré plus d’un parent, puisque son prénom a connu une forte hausse entre 2020 et 2021, avec une augmentation impressionnante de 51 % en Angleterre et au Pays de Galles.

Le prénom Éloïse (cinquième enfant de la famille Bridgerton) pourrait également avoir inspiré un nouvel engouement chez les futurs parents. Ce prénom d’origine allemande se traduisant par « guerrier célèbre », aurait augmenté de 27% en Angleterre et au Pays de Galles. Enfin, le prénom Colin, dont le personnage dans la série est le troisième enfant des Bridgerton et est le personnage principal du troisième volet à venir, a connu, lui aussi, une augmentation de 26 %, selon les données. Reste à savoir si le même phénomène a été observé en France.

