Pour changer des séries, 3 documentaires glaçants à voir en un week-end

Pour se changer les idées ce week-end on vous partage 3 séries documentaires glaçantes à voir sur les plateformes.

Vous en avez assez des séries policières alambiquées, des comédies pas toujours drôles et des thrillers à rallonge… Et si vous testiez la catégorie documentaire ? Après notre sélection de mini-séries haletantes, on vous partage 3 pépites validées par la rédaction Madmoizelle, 3 séries documentaires qui s’avalent facilement en un week-end.

« Raël : le prophète des extraterrestres », sur Netflix

Ce documentaire en quatre épisodes revient sur l’ascension fulgurante du gourou français Claude Vorilhon, dit « Raël ». La série donne la parole aux adeptes de la secte, passés et présents, aux repentis, aborde les faces sombres du mouvement et les différents scandales. Le mouvement, fondé il y a 50 ans, perdure aujourd’hui avec un Raël installé au Japon certain que la secte survivra à sa propre mort.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« Eloi, en quête d’un disparu », sur France TV Slash

En mars 2020, Éloi Rolland, jeune Français, disparaît en Nouvelle-Zélande. Quelques jours plus tard, le pays ferme ses frontières à cause de la pandémie. Éloi ne sera jamais retrouvé. Vous êtes embarqué dans cette affaire non résolue à travers 6 épisodes de 26 minutes palpitants. Le réalisateur à mené sa propre enquête, en s’appuyant sur toutes les traces numériques (visuels et sonores) laissées par le jeune homme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« L’Homme aux mille enfants », sur Netflix

Le documentaire L’homme aux mille enfants composé de 3 épisodes d’une quarantaine de minutes, raconte l’histoire de Jonathan Meijer. Ce Hollandais a multiplié les dons de sperme dans le monde entier et aurait au total plus de 3000 enfants. Un réseau de parents qui se mobilisent, un donneur compulsif, cette série documentaire fait froid dans le dos.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix