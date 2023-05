5 idées de cadeaux pour la fête des mères, ça change des fleurs

Que ce soit votre fête ou celle de votre mère, voici de quoi vous inspirer, sans passer par la case des cadeaux fabriqués à l’école maternelle, et qui traineront les 20 prochaines années sur une étagère.

Si vous avez une mère ou si vous l’êtes vous-même, vous n’êtes pas sans savoir qu’une petite fête est prévue le 4 juin prochain. Alors ok, ce n’est pas non plus la boum du siècle hein, et ça a quelques relents pétainistes qui peuvent donner envie de faire passer cette célébration commerciale à la trappe, mais ça peut aussi être l’occasion de vous faire offrir, ou d’offrir, des petites choses qui font plaisir à celles qui les reçoivent.

Sélection de cadeaux pour la fête des Mères

Si vous n’êtes pas trop inspirée pour votre propre mère, ou si vous voulez glisser discrètement quelques ides à celui ou celle qui partage la garde de vos marmots, voici notre petite sélection, dans laquelle vous pourrez sûrement vous retrouver !

1 – Le coffret Happy Mother’s Day de Lush

Bombes de bain, pain moussant, crème pour le corps, savon et gel douche : il y a tout ça dans ce joli coffret emballé dans un Knot Wrap printanier en coton bio. Il sent bon le printemps, le propre et les fleurs, et comme tous les produits Lush, tout ce qui le compose est entièrement végan.

Le coffret Happy Mother’s Day de Lush à 55 €

2 – Une bougie personnalisée de My Jolie Candle

La marque, connue pour ses senteurs délicates et ses bijoux cachés à l’intérieur de ses bougies, propose cette année plusieurs senteurs comme Fleur de Thé, Fleur de Cerisier, Monoï des Îles, Linge frais et Vanille gourmande. Et côté bijoux, vous pourrez choisir entre un bracelet en or, ou en argent, et inscrire un message perso directement sur l’objet.

Bougie personnalisable – à partir de 24,90 €

3 – Le Mommy Bag de Childhome

Sac de maternité, à langer, de voyage, de plage, c’est simple : ce sac sert à tout. Les coloris sont multiples et son design est très séduisant, et il vous permettra, si le monde ne le savait pas encore, de montrer que c’est vous la Mama ici, non mais oh.

Mais pas de jaloux non plus : le sac existe version famille et version daron. Il y en a pour tout le monde !

4 – Un abonnement à On.suzane, la plateforme de streaming féministe

On.suzane, c’est une plateforme de streaming collaborative spécialisée sur les sujets féminins et féministes. Créée par Eve Simonet, elle présente un nombre déjà incroyable de documentaires, d’interviews de personnes inspirantes, tout en traitant de sujets sociétaux importants et nécessaires. Une chouette idée de cadeau !

Abonnement mensuel à On.suzann pour 14,90 € par mois

5 – Une paire de chaussettes TajineBanane

TajineBanane, c’est la superbe marque préférée des mères allaitantes, mais pas que. La marque propose aussi toute une collection d’accessoires avec des jeux de mots drôles et bien choisis, comme ces chaussettes estampillées « Sur l’avis de ma mère », qui auront parfaitement leur place dans tous les dressings des daronnes.

Les chaussettes « Sur l’avis de ma mère » à 20 €

