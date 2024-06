3 idées de cadeaux originaux pour les instits des enfants en fin d’année

La fin d’année approche, et si rien ne vous y oblige, vous pouvez (ou votre enfant) avoir envie d’offrir un petit présent au maitre ou à la maitresse de votre précieux chérubin.

Ce n’est pas une obligation, mais davantage une tradition. Chaque année, quand l’été approche et que la fin de l’année scolaire arrive, il est d’usage d’offrir un petit cadeau à celui ou celle qui a partagé ces longs mois avec votre enfant.

Bien entendu, les cadeaux faits maison sont tout aussi appréciés des enseignants — tout comme de l’équipe éducative plus largement — mais si vous avez envie d’acheter quelque chose, voici notre sélection.

Un petit tour chez Papa Pique et Maman coud

Célèbre marque connue pour la qualité de ses produits (et ses design délicats), Papa Pique et Maman Coud propose cette année une chouette collection spéciale pour les maitres et les maitresses. À la rédaction, nous avons eu des petits coups de cœur pour le grand cabas pliable, la pochette pour ranger les lunettes, le petit vanity coloré et une jolie pochette en tissu.

Un coffret de caramels à l’huile d’olive de la Caramèlerie

Si vous cherchez un cadeau qui se mange et qui sent bon les vacances en Provence, La Caramélerie, un atelier artisanal situé à Mane, propose un coffret de 48 caramels aux 16 saveurs réalisé à partir d’huile d’olive.

Un joli bouquet de fleurs

Si vous souhaitez offrir quelque chose qui plaira à coup sûr, le bouquet de fleurs (ou une jolie plate en pot) peut-être un très bon choix. Vous pouvez laisser l’enfant choisir lui-même son bouquet chez le fleuriste, et il peut même écrire une carte (ou gribouiller un dessin).

Bien évidemment, aucune injonction à offrir quelque chose. Mais un dessin, un petit mot, une attention, tout peut faire plaisir à celles et ceux qui s’en prennent plein la tête chaque année scolaire, et dont la profession est de plus en plus bafouée. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours ça de pris.

À lire aussi : Des moutons pour remplacer les élèves ? Cette école l’a fait (et il y a une triste raison à cela)

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !