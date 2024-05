Fête des Mères : 3 parfums apaisants en guise d’idées-cadeaux de dernière minute

Offrir un parfum pour la fête des Mères, c’est à la fois peu original et risqué, mais ça reste un réflexe pour plein de gens. Alors tant qu’à faire, voici trois propositions, à des prix différents, mais qui ont pour point commun d’être particulièrement apaisante et réconfortante.

« Feuille de thé » de Roger&Gallet

Eau parfumée « Feuille de thé » — Roger&Gallet — 37,90 € les 100 ml.

Roger&Gallet enflaconne la nature en parfum depuis 1862. Parmi les fragrances les plus sophistiquées tout en étant susceptible de plaire au plus grand nombre compte « Feuille de thé ». Il s’en dégage une effluve de thé noir de Ceylan chaleureux, mêlé à la fraîcheur du citron de Calabre. Un parfum signé Albero Morillas aussi réconfortant qu’une grande tasse de thé.

« Tonka Lavande » de MarieJeanne

Eau de parfum « Tonka Lavande » MarieJeanne — 165 € les 100 ml.

Créee en 2014 par le nez Geroges Maubert la discrète maison de MarieJeanne dont les noms de parfums disent beaucoup de leur composition, ce qui rend le choix clair et facile. Se détache notamment « Tonka Lavande ». On trouve en tête du romarin et de la bergamote, en cœur un accord de lavande, sauge et cèdre, et en fond de la fève tonka et du vétiver. Une fragrance rassurante et apaisante.

« Néroli Oranger » de Matière Première

Eau de parfum « Néroli Oranger » — Matière Première — 155 € les 50 ml.

Derrière la maison de parfumerie Matière Première se cache le grand nez Aurélien Guichard. Lui qui magnifie un ingrédient phare par fragrance s’est bien évidemment attelé à l’odeur fraîche du Neroli qui fleure bon l’enfance. Se basant sur une essence de Néroli du Liban et de l’essence de bergamote d’Italie, il en décuple la dimension floral par de l’essence d’Ylan-Ylan des Comores et des accents de muscs floraux. Une fleur doudou et solaire.

