Voici 7 bougies parfumées pour grotter chez soi bien au chaud

Alors que les températures se rafraîchissent à l’approche de l’hiver, vous avez sans doute envie de passer plus de temps chez vous. Et pour vous aider à vous y sentir comme dans un cocon, voici des bougies qui fleurent bon le bien-être.

Bougie Myrrh & Tonka de Jo Malone

Bougie Myrrh & Tonka — Jo Malone — 72 €.

Si la relaxation avait une odeur, cela pourrait probablement être celle de la bougie parfumée Myrrh & Tonka de Jo Malone. La maison britannique de parfumerie et de cosmétiques, fondée en 1994 (et qui appartient depuis 1999 au groupe Estée Lauder), a créé cette bougie composée de sève récoltée à la main de l’arbre à myrrhe de Namibie, rehaussée de notes chaudes d’amande et de vanille de la fève tonka. À allumer sans modération pour un délicieux moment cocooning.

Bougie Choosing Keeping de Perfumer H

Bougi Choosing Keeping — Perfumer H — 75 €.

Perfumer H est né du désir de Lyn Harris, parfumeuse britannique formée à Grasse, de créer une maison de parfum à son image, ce qu’elle fait en 2015. Cette nez se démarque par son envie profonde de remettre l’ingrédient naturel au cœur du processus créatif, d’où des fragrances qui portent généralement le nom d’une matière première évocatrice comme Bergamote, Ink, Leather, ou encore Smoke. Elle réunit aussi des souffleurs de verre, ébénistes, designers et architectes autour de son univers olfactif poétique pour donner naissance à des flacons d’exception, des boutiques design, ou même des bougies rechargeables. Avant de sauter le pas d’une bougie soufflée à la main (au tarif plutôt onéreux, faut-il avouer), on peut d’abord se tourner vers celles utilitaires, au prix plus accessible. À l’instar de Choosing Keeping (qui correspond en fait à la fragrance Paper), qui évoque la quiétude d’un bureau d’écriture, par ses notes d’huile de térébenthine et de bois de papyrus, d’herbes et d’épices sur un fond de bois de cèdre foncé et de cade brossés à l’huile de rose. À garder sur son bureau pour favoriser la sérénité, la concentration, et qui sait peut-être dire adieu au syndrome de la page blanche.

Bougie menthe basilic de Compagnie de Provence

Bougie parfumée énergisante menthe basilic — Compagnie de Provence — 32 €.

Depuis 1990 La Compagnie de Provence conçoit des savons liquides de Marseille et des soins naturels pour le visage, le corps et la maison, à base d’huiles végétales. Au rayon bougie, on en trouve notamment une à l’odeur particulièrement énergisante, qui peut servir les matins gris où l’on peine à trouver la motivation : celle à la menthe et au basilic, qui fleure bon la Provence. Elle se compose de cire végétale (de colza cultivé en Europe), d’une mèche en coton, et de parfum à base d’huiles essentielles, dans un petit pot en verre refermable particulièrement pratique.

Bougie Chaï de Byredo

Bougie Chaï — Byredo — 70 €.

Fondée à Stockholm en 2006 par Ben Gorham, Byredo (contraction de by redolence, qu’on pourrait traduire par « réminiscence olfactive ») regorge de fragrances énigmatiques et enivrantes. comme les plus connues Bal d’Afrique, Gypsy Water, ou encore Blanche. La plupart d’entre elles se déclinent aussi en soins pour le corps, mais aussi en bougies, à l’instar de Chaï qui s’avère irrésistible pour parfumer son intérieur. Si vous aimez ce thé noir sucré mélangé avec du masala (un mélange d’épices) dans du lait bouillant dans une casserole, vous risquez d’adorer cette bougie qui sent la cardamome et le gingembre en tête, l’encens, le maté et la violette en cœur, le bouleau, le bois de Gaïac et le lait chaud en fond.

Bougie Not A Candle de Juliette Has A Gun

Bougie Not A Candle — Juliette Has A Gun — 50 €.

Ceci n’est pas une bougie. Ou peut-être bien que si. Elle reprend le parfum Not A Perfume de la maison Juliette Has A Gun (fondée par Romano Ricci, arrière petit-fils de Nina). Celui-ci se caractérise par son ingrédient unique, le Cétalox, une molécule de synthèse non allergène. Et si vous ne savez pas ce que cela sent, c’est normal, puisque ce composé sert généralement en parfumerie à donner un fond d’ambre gris aux fragrances, depuis qu’on n’utilise plus d’extraits d’intestins de cachalot pour cela. Ici, le cétalox s’épanouit donc en solo, tout en discrétion, entre le musqué et le boisé. Une odeur parfaite pour les personnes qui veulent parfumer leur intérieur tout en épure, discrétion, et propreté, sans jamais craindre l’overse, et pour les fans de Magritte et sa Trahison des images.

Bougie Cuir de Fleur de Carlotha Ray

Bougie Cuir de fleur — Carlotha Ray — 62 €.

Marque de chaussures haut de gamme créé par Mariela Schwarz, Carlotha Ray s’étoffe aussi de parfums pour compléter son univers. Outre des jus comme Myrrhe & Bois Brûlés, ou encore Palo Santo & Patchouli Vert, existe aussi une nouvelle bougie baptisée Cuir de fleur dont le nom annonce la senteur. La fragrance composée par Jean-Michel Duriez comporte des notes de maté en clin d’œil à l’enfance au Paraguay de la créatrice, de la mousse de chêne, et de l’osmanthus (une fleur pouvant évoquer le cuir). Le tout coulé dans un pot en porcelaine de Limoges, fabriqué en France, pour un résultat élégant qu’on peut afficher fièrement sur sa table basse, et qu’on pourra évidemment réutiliser une fois la bougie terminée.

Bougie Oud for Greatness d’Initio

Bougie Oud for Greatness — Initio — 89 €.

Mystérieuse maison française de parfumerie fondée en 2015, Initio Parfums Privés excelle dans la création de fragrances charismatiques, opulentes, et mystiques. Pour les fans d’oud, surnommé le bois des dieux, leur bougie Oud for Greatness pourrait bien vous combler. Avec ses notes de tête de muscade, de lavande et de safran, son coeur de bois d’agar, et son fond de patchouli et de musc, cette bougie peut donner à votre intérieur une ambiance chaleureuse et luxuriante.

