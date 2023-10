Les meilleurs sites pour chiner de la déco et du mobilier de seconde main

Ça fait des mois que vous imaginez cette petite lampe de designer trôner sur votre table basse, mais impossible de mettre la main dessus ? Vous rêvez d’un meuble pour votre salon avec du cachet et de l’authenticité ? Mais peut-être êtes-vous simplement accro à la mode vintage, et vous vous demandez où trouver les meilleures pépites mobilier et décoration de seconde main sur internet ? Vous êtes au bon endroit.

Les bonnes raisons d’acheter des meubles et des objets de décoration de seconde main sont nombreuses, à commencer par le coût économique et écologique du neuf. Acheter de la seconde main permet non seulement de se procurer de belles pièces à des prix plus accessibles, mais participe aussi à préserver l’environnement, en faisant du neuf avec du vieux et donc, en consommant moins. Un cercle vertueux. Et bien sûr, il y a aussi le critère esthétique et qualitatif : la seconde main permet d’acquérir des pièces de qualité et surtout, avec un cachet bien réel, celui du meuble ou de l’objet déco qui a une histoire, qui a « vécu » et qui est « vintage ».

Quels sont les meilleurs sites de déco et mobilier de seconde main ?

Alors, si vous n’aimez pas forcément courir les brocantes et les puces (surtout lorsqu’il fait froid, soyons honnêtes), que vous n’êtes pas doués pour négocier, ou que avez tout simplement la flemme et rêvez de chiner le prochain objet déco de votre salon depuis… votre canapé, vous êtes au bon endroit. Madmoizelle a sélectionné pour vous les meilleurs sites où acheter des meubles et des objets de décoration en seconde main.

Des meubles chinés sur les brocantes en ligne

Selency, la mine d’or de la déco d’occasion

Fondé en 2014 par Charlotte Cadé et Maxime Brousse, Selency (ex Brocante Lab), c’est un peu la brocante de référence en ligne. Le site regorge de pépites : mobilier d’exception authentifié, décoration vintage… Le choix est immense, et les prix variés. Sur Selency, n’importe qui peut devenir vendeur. Mais si vous êtes en quête de mobilier ou de décoration pour des motifs professionnels (hôteliers, restaurateurs, architectes…), Selency met aussi à disposition une solution Pro permettant d’optimiser les recherches.

Désuet, Debongout, Luckyfind, Retour de chine…

Les brocantes se digitalisent de plus en plus, et sont autant présentes via des sites internet que des comptes Instagram. En vrac, voici plusieurs sites de brocantes en ligne sur lesquels vous trouverez peut-être la pépite que vous recherchiez. Parmi les plus connus : Debongout, Éloge Paris, Désuet, Luckyfind, This is Vintage, Retour de chine ou encore Capharnaüm, site spécialiste du mobilier vintage pour les kids.

Les sites où trouver du mobilier et de la déco de seconde main… mais pas que

Leboncoin, la déco d’occasion autour de chez soi

On ne présente plus Leboncoin, site internet de petites annonces fondé en 2006 sur lequel vous avez probablement déjà posté une annonce (ou trouvé ce que vous cherchiez). On y pense moins, pourtant, le site est l’un des premiers endroits sur internet où les Françaises et Français mettent en vente le mobilier dont ils ne veulent plus. L’avantage : on peut chercher par ville et par région, et donc aller récupérer directement le meuble ou l’objet chez le vendeur. Ainsi, on évite un envoi de colis, et in fine, on pollue un tout petit peu moins.

Label Emmaüs, la boutique en ligne de déco de seconde main responsable

Emmaüs, vous connaissez ? Certainement ! Il s’agit d’une association et d’un mouvement qui fédère et représente un réseau de structures intervenant dans différents domaines, tels que l’action sociale, l’insertion, l’hébergement… Il existe, partout en France, des lieux physiques où chacun peut faire des dons d’objets de la vie courante (de mobilier mais aussi de vêtements, par exemple) qui seront ensuite revendus à petits prix, permettant ainsi aux personnes dans le besoin de s’équiper moins cher. Ces ventes financent par la suite les projets de réinsertion menés par l’association. Label Emmaüs, quant à lui, est un projet qui a rendu possible la vente de ces mêmes objets en ligne, afin de devenir véritablement accessible. La plateforme ambitionne de devenir la première marketplace solidaire en France.

Vinted l’appli mode seconde main qui fait aussi dans les meubles et déco d’occasion

On ne le sait pas forcément, la plateforme étant plutôt connue pour être spécialisée dans la vente et l’achat de vêtements de seconde main, pourtant, on peut bel et bien trouver du mobilier et de la décoration sur Vinted ! Alors, si vous avez des fringues à vendre et que vous rêvez de vous acheter une superbe commode en même temps, il est possible de faire d’une pierre deux coups, puisque le « porte-monnaie » Vinted permet de faire des achats sur la plateforme en payant avec l’argent reçu lors de ventes précédentes. Pratique, non ?

Chiner du mobilier et de la déco aux enchères

eBay, pour dénicher le meuble ou l’objet de seconde main en enchérissant

Fondé en 1995 par le Français Pierre Omidyar, eBay est l’un des plus grands sites de commerce en ligne. Sa particularité ? Il est possible d’enchérir sur le prix d’un produit. On y trouve de tout, du mobilier aux équipements high-tech, mais avec beaucoup de patience et un peu de connaissance, on peut surtout dénicher des pépites à prix très réduits. Idéal pour les chineurs invétérés et ceux et celles qui adorent le concept des enchères en ligne.

Les maisons de vente aux enchères, pour les ventes de meubles et de déco

Si vous pensez que maison de ventes aux enchères équivaut à très cher, sachez que c’est totalement faux. Il ne se vend pas que des Modigliani en ventes aux enchères. Il existe certes des maisons de ventes spécialisées dans l’art ou dans les pièces de collection, mais ce n’est pas le cas pour toutes. Certaines peuvent vendre à la fois du vin, des meubles ou des voitures, et tout type de biens. Alors c’est souvent l’occasion de mettre la main sur la pièce dont on rêvait, à un prix accessible. Reste qu’il s’agit d’enchères, le prix n’est donc pas fixe, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle… À savoir que la plupart des maisons organisent aujourd’hui des ventes aux enchères en ligne. Mais si vous préférez le charme du marteau, vous pouvez aussi vous renseigner sur la maison de ventes la plus proche de chez vous, et profiter d’un moment hors du temps tout en faisant l’acquisition de votre pièce rêvée.